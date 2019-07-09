【東京奧運】普多斯基盼入選德國男足　教練觀斯或召梅拿等棄將

奧運明年夏天於日本舉行，德國已經得到入場券，故下一步是會有什麼球員入選，尤其是超齡球員。 現效力日職球隊神戶勝利船的德國前鋒普多斯基，接受訪問時直言想再次為國效力，與德國奧足挑戰金牌。 現任德國U21教頭觀斯（Stefan Kuntz），對超齡球員人選保持開放態度，更不排除選一隊主帥路維的棄將。

奧運足球參賽隊伍可以選3名年齡超過23歲的球員，巴西的尼馬、韓國的孫興慜都以超齡球員身分參加2016年里約奧運。有德國傳媒指，觀斯或會起用有大賽經驗的球員，就連已退出國家隊的普多斯基亦在考慮之列。

普多斯基2017年轉戰日職加盟神戶勝利船。（Getty Images）

普多斯基為德國奪得2014年世界盃功臣之一。（Getty Images）

被問到會否希望代表德國參加奧運，普多斯基直言：「來了日本數年，我愛上了這國家。在日本參加奧運，對我來說無疑是種光榮。」34歲的「科隆王子」為德國國家隊上陣130場入49球，為「日耳曼兵團」2014年巴西世界盃奪標功臣之一，2017年3月對英格蘭的友賽，射入致勝一球，亦是他最後一個國際賽入球。

普多斯基2017年退出國際賽舞台。（Getty Images）

雖然已經退出國家隊，過去兩年在日職表現亦只是一般，但德國傳媒認為普多斯基如入選奧運代表隊，仍可以其國際大賽經驗幫助一眾年青球員。普多斯基2004年歐國盃已是大國腳，多年來參加過4次歐國盃、3次世界盃。

普多斯基在德國球迷心中位置甚高。（Getty Images）

上屆德國男足用了拿斯賓達、施雲賓達及尼斯彼德臣3名超齡球員，今屆會有什麼球員入選，仍要看教練觀斯。兩年帶領德國U21奪得U21歐錦賽的觀斯，最近向德國傳媒表示，自己在超齡球員的人選上保持開放態度，有指湯馬士梅拿、謝路美保定及曉姆士3名早前被路維棄用的國家隊主力都成為考慮之列中。

路維今年3月國際賽檔期宣布大軍名單，3人都榜上無名，領德國奪得2014年世界盃的路維更表示，3人都不在自己的未來計劃中，梅拿對此表示「震驚及憤怒」。