【足球】史杜列治與愛犬重聚　拍片感激各方支持

英格蘭前鋒史杜列治日前於美國洛杉磯大宅被爆竊，連其愛犬Lucci都不放過，傷心的史杜列治於自己社交網站表示願意「付出任何金額」贖回愛犬。 最新消息是，史杜列治在個人Instagram上載短片，表示Lucci已平安回家，並感謝各界向他伸出援手。

史杜列治大宅被爆竊及愛犬被帶走，他其後表示願意出3萬鎊給任何交回Lucci的人，更上電視節目呼籲各界幫忙尋找Lucci。事發兩日後，有人於twitter向史杜列治表示找到疑似Lucci的犬隻，並上載了多張照片。

之後史杜列治在個人Instagram上載了一段Lucci在家中玩耍的短片，為愛犬報平安，證實已與愛犬重逢，而他在另一短片中向各界致謝，「感謝世界各地支持及鼓勵我的人，Lucci已安全地回家，感激所有洛杉磯的市民。」

有網民上載疑似Lucci的小狗。（網上圖片）

警方相信歸還人士非涉案人士

洛杉磯警方表示未有參與尋找Lucci的工作，亦不相信現時找到Lucci的人士是涉案者。英媒指未知史杜已付酬勞與否。

史杜列治在美國洛杉磯的大宅在周一晚遭3名蒙面匪徒打劫，警員在周二下午到案發現場調查。29歲的史杜列治透過社交網站發布短片，見到他家中一道玻璃門被賊打碎，他除了損失了一些財物外，發現其愛犬Lucci也被劫走，令他傷心欲絕。