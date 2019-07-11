里約奧運羽毛球銅牌得主、丹麥球手安賽龍在今日來港與張雁宜出席活動，親民地與球迷互動外，更大展球技。該名丹麥球手表示早前的敏感問題已康復，而對於李宗偉的退役亦大感可惜。

廣東話考起安賽龍

安賽龍於今日（11日）與「香港一姐」張雁宜出席活動，引來不少球迷特意到場，排起長長的人龍，而該名丹麥球手來者不拒，不論合照或簽名，即使要在球拍或羽毛球上簽名，安賽龍亦有求必應。在活動途中，安賽龍大騷球技，更使出胯下及後手接球，惹來全場觀眾的掌聲。學習中文4年多的安賽龍，在活動期間以流利的普通話對答，他自言明白大部分的普通話，但卻被自己名字的廣東話讀音考起。

安賽龍在活動上作殺波狀。（趙子晉攝）

早前因花粉敏感引發呼吸道問題，而使他錯過早前舉行的歐洲運動會賽事。經過休息後，他已經痊癒，並即將在下周的印尼公開賽復出，「經過一段時間休息後，過敏問題大致康復，畢竟暫別球場近兩個月，所以狀態當然有待改善，希望寓賽於操，提升狀態。不過，首要任務亦是保持身體健康，才可重拾110%的狀態。」

馬來西亞名將李宗偉在鼻咽癌康復後，努力準備復出，惜在醫生建議下宣布退役。安賽龍對「拿督」的退役感可惜，但表示無緣復出對他的超凡成就未有任何影響，「李宗偉高掛球拍，無疑是羽毛球壇的一大損失，他已盡了他的努力重返賽場。雖然他未能復出，但並不會影響到他多年來的職業生涯，他依然是球壇的傳奇，光榮地高掛球拍。」

安賽龍深受香港球迷愛戴。（趙子晉攝）

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曾在上屆里約奧運勇奪一面銅牌的安賽龍，當然希望在來年的東京奧運取得佳績，但他亦表示現時男單競爭相當激烈，再奪獎牌並非易事，「在來年的東京奧運希望取得突破，目標當然是金牌，但絕非易事。如桃田賢斗及真廷等球手實力相當雄厚，而如林丹等老將依然具競爭力，所以必須要保持一個高水平的發揮。不過，與東京奧運仍有一段時間，所以現時先專注在爭取奧運資格上。」

安賽龍去年因傷未能參與香港公開賽，他表示計劃在今年11月再度來港參賽，在香港球迷面前獻技。

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