【來稿︱陳葦如】非洲足球　北面佔優

非洲盃已經進行了3個星期，從24隊參賽到只剩下4隊，過程中帶來不少驚喜、意想不到的發展和情節。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

今屆比賽原定在喀麥隆舉行，但由於興建設施的進度並不理想，在去年11月被褫奪主辦資格，兩個月後確定由埃及補上作為東道主，但主場之利對這支北非球隊並無太大幫助，於16強就不敵南非早早出局。反而另外兩支北非部隊，突尼西亞和阿爾及利亞取得突破，躋身4強。

突尼西亞在8強淘汰馬達加斯加入4強。（Getty Images）

突尼西亞攻力有進步

突尼西亞分組賽表現很一般，2個入球，3場和波次名出線，16強也僅以互射12碼淘汰加納。入球最多、表現得最具說服力的反而是8強面對神奇球隊馬達加斯加，結果以3：0淨勝晉級，這與對方經驗較淺，第一個入球有點幸運成份加上尾段大舉壓前，後防空虛有關，但突尼西亞自身組織和進攻力，也看到有所進步。

大軍名單特點在於本土球會效力的比例較高，多達10人，五大聯賽效力只有7人，但聖伊天的卡斯利、比利時搵食的美錫利、留在本土效力的查拉利與及在埃及落班的沙斯為首的中前場，的確有不錯的配合和個人能力，最終可以15年來首度打入非洲盃4強。

尼姆施列迪在8強對馬達加斯加射入一球。（Getty Images）

阿爾及利亞前鋒施利文尼上場後備入替。（Getty Images）

阿爾及利亞在8強以互射12碼淘汰科特迪瓦。（Getty Images）

阿爾及利亞表現強勢

阿爾及利亞近年成績平平，2018年世界盃外圍賽第三圈分組賽包尾出局，對上一次晉身非洲盃4強更已是9年前的事。不過，今屆比賽表現強勢，攻入10球，只有1個失球，成為賽事中攻守數據最理想的一隊。已成名的馬列斯、費侯尼固然是重要人物，效力安玻里的新人邊拿些也值得留意。

塞內加爾過去十多二十年來都是非洲強隊，2002年一鳴驚人地殺入世界盃8強，可惜還是從未捧起過非洲盃冠軍，最接近的一次都是2002年屈居亞軍。

塞內加爾陣容豪華

現時的塞內加爾陣容相當豪華，古尼巴利、沙迪奧文尼、基耶、基達、高耶迪都有相當份量，球隊表現也相當沉穩，只在面對阿爾及利亞時有失球，進攻火力和預期對比是有點出入，面對最終未曾在法定時間得勝的貝寧，亦只能製造14次埋門，並小勝1球，這與強大的進攻人材相比有點不合比例，且看4強時會否有所進步。

塞內加爾中場有基耶坐鎮。（Getty Images）

塞內加爾在8強擊敗貝寧晉級。（Getty Images）

尼日利亞晉級過程驚險

尼日利亞晉級過程，相當比較驚險，5場比賽3場有失球，淘汰喀麥隆和南非的過程也頗為艱辛，但不能忽視「超霸鷹」的爭標能力，尼日利亞的大賽成績有一定保證，2013年是賽事冠軍，2002到2010年之間亦4次成為季軍，2016年是里約奧運的銅牌得主，加上人腳不俗，個別主力如阿仙奴的伊禾比更有比為球會上陣時更好的發揮，維拉利爾的20歲新秀翼鋒卓古斯更相當搶鏡。更重要的是正如該國足總主席賓尼克所說，良好的團隊士氣是球隊致勝關鍵。

尼日利亞有射手負責恩哈路攻堅。（Getty Images）

尼日利亞在8強以2：1擊敗南非晉級。（Getty Images）

今屆非洲盃的入場人數不太理想，部分當地媒體歸咎於票價過高、主辦國早早出局、設立球迷ID的買票制度、更有部分分析指非洲人可以更容易、更方便地欣賞到高水平的歐洲足球，變相令當地的非洲足球吸引力進一步降低，但以阿爾及利亞對尼日利亞、塞內加爾對突尼西亞這兩個對賽和戲碼來看，應該是不容錯過的。

非洲國家盃2019 Now TV 直播賽程 15/07 00：00 準決賽 塞內加爾 Vs 突尼西亞（638台） 15/07 03：00 準決賽 阿爾及利亞 Vs 尼日利亞（639台） 18/07 03：00 季軍戰（639台） 20/07 03：00 決賽 （638台）

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