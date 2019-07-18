【棒球．MLB】達比修有領小熊挫紅人　加盟近一年半取韋格里首勝

17個月主場未贏過，不少球迷都質疑達比修有（Yu Darvish、ダルビッシュ 有）是否真的值得小熊這份6年1.26億美元的合約。 不過，這名日本明星投手周四（18日）終於打破主場不勝魔咦，6局好投助球隊以5：2力挫小熊，加盟小熊後首次主場勝投。

達比修去年因為右臂肌腱受傷，到了8月就要宣布提早「收咧」，8場登上投手丘只投了40局。今年開季表現不順，首5次登板都未能投過5局，到今戰對紅人前，達比修戰績3勝3負，守備率（ERA）4.72，不少美國傳媒都指小熊與達比修的6年1.26億合約是「惡夢」、「Bad contract」。

達比修重拾手感，今戰6局7K助球隊贏波。（美聯社）

達比修指自己決定放鬆去投，成果開始出現。（Getty Images）

不過，踏入7月情況有好轉，達比修過去兩場1勝1敗，但都投到第6局，上仗作客海盜贏波，6局僅被敲兩安並有8次三振。達比修今戰對紅人，6局同樣值被敲兩支安打，另有7次三振，再加上隊友進攻上幫忙，羅素（Baez Russell）、基斯拜仁（Kris Bryant）分別開轟。紅人雖曾於第8局拉近分差，但小熊最終仍以5：2贏波，達比修收下加盟後首次在主場韋格里球場（Wrigley Field）的勝利。

基斯拜仁擊出全壘打。（Getty Images）

17個月終奪勝投

達比修賽後難掩興奮：「實在太美妙了，我一直都在追求韋格里的首勝。」這名伊朗、日本混血投手賽後又表示，會將今仗的比賽用棒球送給現任妻子，前摔角手山本聖子，但他開玩笑說：「可能她會不想要。」苦等17個月，終於在韋格里收下首次勝投，但來美7年見慣風浪，一切都已經淡然。

佩爾成為達比修7K的其中一名「受害者」。（美聯社）

美國傳媒指達比修今戰，直球生動之餘，變化球亦令打者無所適從。小熊一壘手利素（Anthony Rizzo）賽後直言：「對他的打席一點也不好玩，大家都是這樣說，他投出了信心，相信自己的手臂，愈來愈感到舒服。」達比修又指自己現時投球沒想太多，流暢、正確的投球機制及動作。小熊總教練祖麥頓（Joe Maddon）賽後亦大讚達比修，一直都計算如何玩弄對手打者。