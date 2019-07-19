【免費直播賽程】曼聯相隔18年再赴新加坡　利物浦不敵多蒙特

歐洲主要聯賽即將在8月重燃戰火，不少歐洲大球會亦密鑼緊鼓，紛紛出戰季前熱身賽，如國際冠軍盃及英超亞洲盃等，為新球季備戰，而其中不少賽事亦有免費直播，使一眾香港球迷可以緊密關注愛隊的狀態。 本文將持續更新熱身賽的直播賽程，並附上免費電視直播時間表，球迷千萬不要錯過！

利物浦在國內戰畢與燦美爾及巴拉福特的賽事後，赴美國出戰熱身賽，首仗在印第安納州與多蒙特進行友賽。利物浦主帥高普揀選28人名單，出戰美國之行，而剛代表巴西出戰美洲盃的門將艾利臣比加及代表埃及戰非洲盃的沙拿將不會隨隊；「紅軍」結果以2：3落敗。「蜜蜂兵團」多蒙特在今仗與紅軍的友賽後，將在奧地利與烏甸尼斯繼續熱身賽賽程。

另外，曼聯亞洲之行的第二站，由澳洲珀斯轉戰新加坡，與國際米蘭在星期六（20日）晚上交手，出戰國際冠軍盃的首場賽事。曼聯自2001年夏天赴新加坡後，相隔18年重返獅城，蘇斯克查當時以球員身份出戰，並攻入兩球，現時換個身份帶領紅魔鬼再征新加坡。

▼利物浦2：3多蒙特（按圖放大）

利物浦與曼聯將在周六分途出擊。（01美術製圖）

季前熱身賽焦點賽程（按圖放大）

+ 3 + 2

曼城撼狼隊爭英超亞洲盃 下周三將戰傑志

征戰英超亞洲盃的曼城，因手續而兩度延遲出發，結果亦順利抵達南京，首仗在落後韋斯咸一球下，及後連追4球反勝晉級，將與狼隊爭奪今年的英超亞洲盃錦標。曼城在戰畢英超亞洲盃後，將於周三（24日）來港鬥傑志，及後在下周六前往日本，與橫濱水手戰亞洲之行最後一站。

英超亞洲盃直播賽程。（01美術製圖）

史達寧上仗梅開二度，助球隊反勝韋斯咸4：1晉級。（視覺中國）

英超首5輪賽程（按圖放大）