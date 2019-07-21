【拳擊】Pacquiao擊敗Thurman　成最老次中量級世界冠軍

菲律賓拳王柏奎奧（Manny Pacquiao）周日（21日）大戰生涯29戰未嘗一敗的美國拳王霍爾文（Keith Thurman），力戰12局最終力克美國拳手，成為WBA超次中量級拳王，更以40歲之齡成為拳擊史上最老次中量級世界冠軍。

霍爾文在宣傳拳賽期間，曾揚言要終結柏奎奧生涯：「柏奎奧是個傳奇，是個名人堂級數拳手，終結他的生涯將會是我生涯的開始。」

霍爾文今戰前30戰未嘗一敗，29勝（22次KO）1次打和，故自信可以擊敗Pac-man。雖然霍爾文第一回合曾一度佔優，但柏奎奧完回合前突擊，一記左勾拳重擊霍爾文腹部後，右拳打其下巴，霍爾文應聲倒地。不過霍爾文未受傷害，很快就站了起來。

柏奎奧今仗多次重擊霍爾文。（Getty Images）

+ 2

柏奎奧在比賽初數回合打出了唯一一個8項世界冠軍的風範，可謂完全控制比賽，但霍爾文亦展現出橫強鬥志，中段多次重轟對手。

首回合後雙方都未有擊倒過對手，但激鬥之間毫無保留，全院滿座的MGM Grand Garden歡呼聲此起彼落，完結後紛紛大叫柏奎奧的名字。兩名裁判給115（柏奎奧）：112，一名裁判114（霍爾文）：113，柏奎奧以點數擊敗霍爾文，成為WBA超次中量級世界冠軍，40歲再登世界巔峰，亦令他成為拳擊史上最老次中量級世界冠軍。

霍爾文開賽前多次大言不慚，最終賠上金腰帶。（Getty Images）

柏奎奧成為拳擊史上最老世界冠軍。（Getty Images）

柏奎奧賽後讚霍爾文

柏奎奧賽後直呼打得過癮，又讚對手霍爾文：「我的對手是個好拳手，他很強，我認為他已經出盡全力了，我亦而全力應戰。我想今戰是場好拳賽，我認為我們讓觀眾渡過快樂的一晚。」

柏奎奧去年奪得次中量級金腰帶，今年1月初對美國的邦拿（Adrien Broner）成功保住了腰帶，今戰擊敗霍爾文成為超次中量級世界冠軍，狀態似是重返高峰一樣。

霍爾文賽後承認不及柏奎奧。（Getty Images）

霍爾文說：「我知道今戰大家實力相近，柏奎奧首回合擊倒過我所以有動力，我希望可以能夠在跟他纏鬥時可以再出多點力。不過我的狀態及戰鬥力都不及柏奎奧，今場是一個教訓也是個祝福。」