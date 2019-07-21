【曼城訪港】大軍抵酒店未理會球迷　周三兵分多路出席公開活動

英超勁旅曼城周三（24日）晚將跟本地班霸傑志，在香港大球場合演「賽馬會傑志中心盃」，「藍月亮」大軍今晚分三批乘私人飛機到港，惟一眾球星抵達下榻酒店時冷待現場守候的球迷，部份球迷直言對此感到相當失望。 不過，曼城明天休假一日後，周二（23日）將出席公開活動，分別到訪旺角及銅鑼灣，屆時會跟球迷互動。

曼城大軍由上海乘私人專機到港，首批職球員約近7時抵達香港國際機場，經商用航空中心入境，近50名球迷早已於球隊下榻的香港瑰麗酒店門外守候。曼城此行保安規格甚高，酒店門外以鐵馬及工作人員排成兩行，阻擋球迷及傳媒；就連傑志職員欲到較前位置拍攝時未獲放行，跟曼城職員爭論後亦無果，安排跟以往其他外隊訪港時明顯有別。

曼城訪港抵達酒店，領隊哥迪奧拿現身但未有理會球迷。（袁志浩攝）

保安規格較以往高 僅一名球迷獲「戰利品」



「藍月亮」職球員晚上約7時半時到達下榻酒店，主帥哥迪奧拿、助教阿迪達及多位球星，包括史達寧、奇雲迪布尼、貝拿度施華、大衛施華、基爾獲加、史東斯、根度簡等未有理會現場球迷，取回行李後便直入酒店大堂，僅得翼鋒利萊辛尼停步，跟拿着印有其名字球衣的球迷簽名與合照。現場球迷對此都大感失望，約5時半便到場守候的劉先生坦言無奈，他說：「很灰，他們一點也不親民。或許可能是輸掉英超亞洲盃的原因吧，希望留守再等待機會，以誠意打動他們。」

球迷鄧先生（右）成為唯一獲得簽名的球迷。（袁志浩攝）

另一位資深曼城球迷王先生，今午近3時便在機場守候，惟得悉球隊未會步出接機大堂後，即乘的土趕往酒店，他指自己支持曼城緣於球隊2012年反勝昆士柏流浪捧走英超，享受見證「藍月亮」由弱隊變強隊的成長過程。雖未能向偶像迪布尼索取簽名，卻期待他的表現，「他上次沒隨隊訪港，這次想觀看他對傑志能交出多少個助攻。我很欣賞他的傳送，全歐洲甚少球員擁有此視野及準繩度。」

王先生（右二）支持曼城近10年，他稱最期待跟迪布尼互動。（袁志浩攝）

辛尼將現身旺角 大衛施華訪銅鑼灣



「藍月亮」抵港後明日會休假一天，未有安排任何公開活動。至周二（23日）大軍會兵分多路跟球迷交流，早上10時先在賽馬會傑志中心為「藍鳥」作青訓指導；而包括利萊辛尼在內的4位球星，上午11時會到訪旺角CGA香港電競館，跟球迷見面及大玩電動遊戲，球迷更有機會跟英超獎盃近距離接觸。中場大衛施華與阿歷山大辛真高（Oleksandr Zinchenko），則會於正午12時出席PUMA銅鑼灣旗艦店的活動，親身展示新季球衣；同時領隊哥迪奧拿將攜同一位球員，於香港君悅酒店出席賽前記者招待會。

曼城職員（左）一度就保安問題跟傑志職員爭論。（袁志浩攝）

當日上午行程完結過後，曼城全軍下午5時半會抵達旺角大球場，進行在港唯一一課公開操練；然後於晚上8時到香港君悅酒店參加慈善晚宴，屆時領隊哥迪奧拿將作演講，分享領軍心得。而周三（24日）晚跟傑志友賽後，「藍月亮」將在25日離港，前往亞洲之旅最後一站——日本，準備周六（27日）與橫濱水手的熱身賽。