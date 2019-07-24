【01齊跑．每周送禮】防水防塵真無線耳機　跑夠5K送畀你

「汗水換獎賞」是《01齊跑》的初心，所以每星期都有禮物送給01跑手。只要你綁定手機，跑夠5K同步數據，填表答問題就有機會得獎。 6月激賞虛擬跑送出了Plantronics BackBeat FIT3100真無線耳機，防水防塵，讓你可以隨着心愛音樂跑步，同時不會隔絕於周遭聲音。 立即登入《01齊跑》，立即參與每月激賞，跑5K同步數據，獎品隨時屬於你。

本次虛擬跑活動已經開始，直至7月30日晚23：59為止。立即登入01齊跑「每周挑戰」頁面，按「立即參與」後跑步5K，同步數據後填表答問題，就有機會得獎。

【重要提示】01齊跑只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「每月激賞」虛擬跑挑戰。

兩邊耳機完全獨立，不受線材負累。（產品供應商提供）

每周送禮今回送出 了Plantronics BackBeat FIT3100 「真．無線耳機」一份，價值$1298。兩邊耳機為掛耳式設計，無任何線材連接，不會因持續擺動線材而「揈甩、扯甩」耳機。半開放設計提高安全度，讓用者可以聽到四周環境聲音，不會過分沉醉於音樂世界而「忽略」現實世界。耳機符合IP 57防水防塵認證，跑步時流汗亦不會影響機件運作。

登入挑戰專頁，按「立即參與」，就去跑步儲里數吧。

01齊跑在01app首頁設有捷徑，方便登入，你亦可以在下方「服務」頁進入。

各位只要立即登入「01齊跑」，尋找「每周送禮」虛擬跑挑戰頁，按「立即參與」接受挑戰。你完成5K同步數據，填表回答「你的起步歌及原因」。齊跑團隊選出最有趣的答案，送出耳機。

只需幾個按鈕，即可成為01跑手。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

如果你使用Android手機，暫時只可以藉Garmin手錶同步數據（詳情按此）。我們正努力開發及改進，陸續加入可供綁定的裝置，請耐心等候。

iPhone用戶除了可以使用Garmin手錶，亦可透過AppleHealth，連結其他跑步應用程式，同步數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

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