【足球】布加勒斯特戴拿模主帥領軍突然暈倒　送院後幸無大礙

羅馬尼亞甲組聯賽的次輪賽事，由布加勒斯特戴拿模（Dinamo Bucharest）主場迎戰卡拉奧華大學（CS Universitatea Craiova）。戰至上半場中段，布加勒斯特戴拿模的主帥拿哥爾懷疑因心臟病發而突然暈倒，幸經搶救後已清醒，據報他的醒來便詢問比賽的戰果。

現年51歲的拿哥爾（Eugen Neagoe），剛在今年7月接任布加勒斯特戴拿模主帥一職，帶領球隊出戰新一季的羅馬尼亞甲組聯賽。成立61年的羅馬尼亞首都球會，在今輪聯賽對卡拉奧華大學，但戰至上半場25分鐘，該名51歲的羅馬尼亞主帥，在場邊突然暈倒，在場的醫護人員立即趕及治理，隨即將他送院，而一眾布加勒斯特戴拿模的球員顯得憂心悚悚。

布加勒斯特戴拿模主帥拿哥爾（左）在領軍期間，突然暈倒。（影片截圖）

拿哥爾送院後，賽事便繼續進行，未知是否擔心主帥的情況，對方在36分鐘先開紀錄，卡拉奧華大學在下半場再入一球，結果以兩球擊敗布加勒斯特戴拿模，在新球季首兩場全敗，錄得7個入球並未有入球。

拿哥爾疑因心臟病發而暈倒，被送往醫院，經過醫生治療，幸好病情已有好轉，已度過危險期，情況穩定。根據《Gazeta Sporturilor》報道指，他醒來後不忘球隊的比分，立即向醫生查問比數，可惜球隊未能獲勝。

眼見球隊主帥送院，一眾布加勒斯特戴拿模的球員顯得相當憂心。（影片截圖）

拿哥爾在球員時代一直在羅馬尼亞及匈牙利聯賽，而他在2005年開展他的執教生涯，他曾經擔任羅馬尼亞國家隊的助教，在今個球季才執教布加勒斯特戴拿模。拿哥爾在帶領球隊僅兩周後，便要長期休養。