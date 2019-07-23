【游泳長池世錦賽】莉迪姬身體不適　退出兩項自由泳賽事

世界游泳錦標賽進行得如火如荼，惟游泳大國美國卻出來壞消息。美國泳隊今早證實又名「女菲比斯」的莉迪姬，因身體不適退出女子200米自由泳初賽，其後中午前宣布該名世界紀錄保持者亦不會參與今晚的1500米自由泳決賽。

22歲的莉迪姬日前於女子400米自賽事上陣並得一銀，昨日亦在1500米自輕鬆晉級決賽。惟原定將出戰200米自的她今早卻退賽。美國隊代表證實，該名獎牌身體狀況處於不適：「17日抵達光州後，莉迪姬就感覺身體不適；退賽是基於健康和恢復考慮，以確保她能在其餘賽事集中。」

莉迪姬（左）日前於女子400米自由泳取得一面銀牌。（Getty Images）

莉迪姬日前在400米自由泳初賽輕鬆帶出，總成績首名晉級，惟決賽不敵澳洲18歲新星堤密絲獲得銀牌。（Getty Images）

惟其後中午前，美國隊再宣布該名世界紀錄保持者亦將不會在1500米自決賽上陣，教練Greg Meehan直言一切仍未能奉告：「隊醫已為她檢查但並沒有正式診斷報告，莉迪姬今早起床後指身體感到不妥，現在我只希望在餘下幾日她可以再次上陣。」

莉迪姬為女子400米、800米和1500米自由泳世界紀錄保持者，也是美國女子4x200米自由泳接力的主力，可料今日的退賽及其身體狀況將打亂美國隊的衝牌部署。

莉迪姬為女子400米、800米和1500米自由泳世界紀錄保持者。（Getty Images）

香港女飛魚何詩蓓今早在女子200米自由泳，以總成績第二名晉級準決賽。（楊宇翹攝）

世錦賽港隊賽程（按圖放大）