【卡巴迪】港隊出戰世界盃反勝挪威　取國際賽首勝

香港卡巴迪隊在國際賽上取得第一勝！ 2019卡巴迪馬六甲世界盃正在馬來西亞舉行，香港男子隊雖然連敗4場，但面對實力接近的挪威，在半場落後之下，反勝58：56，取得國際賽首勝。

卡巴迪馬六甲世界盃有8支男子隊競逐，港隊實力較弱，開幕後四連敗，先後敗於新西蘭、馬來西亞、印度及伊拉克手下，其中對主場之利的大馬更以20：104大敗。

香港男子隊面對馬來西亞，結果大敗。（香港卡巴迪聯會提供）

香港頭5場比數：

到第5場，香港面對北歐球隊挪威，終於開齋。兩隊實力接近，港隊上半場僅落後26：29，最後將士用命，以58：56反勝挪威，取得港隊在卡巴迪國際賽的第一場勝利。

港隊隊長黃偉銓今場助攻助守，在關鍵時刻，進攻得分。他賽後說：「前幾場摸索大型賽事的節奏，跟不同國際隊伍交手，從中吸收經驗，即使同對手有好大差距，仍然堅守自己態度、永不放棄精神，得到各國肯定，我們香港人玩卡巴迪是認真的。」

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黃偉銓續說：「今早對上挪威隊，香港男子隊以2分之距贏出，付出了一年的努力終於換來成果，尤其是香港卡巴迪隊歷史上第一勝，十分有意義，也要感謝隊員們盡全力，之前的付出都是值得。」港隊還有兩場比賽，分別對台灣及澳洲。

另外，香港女子隊亦有參加卡巴迪馬六甲世界盃，共4隊參賽。港隊首戰對馬來西亞輸12：44，之後會對印度及台灣。

香港女子隊亦有參賽，首戰不敵馬來西亞。（香港卡巴迪聯會提供）