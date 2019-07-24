【卡巴迪】港隊出戰世界盃反勝挪威　取國際賽首勝

撰文：顏銘輝
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香港卡巴迪隊在國際賽上取得第一勝！
2019卡巴迪馬六甲世界盃正在馬來西亞舉行，香港男子隊雖然連敗4場，但面對實力接近的挪威，在半場落後之下，反勝58：56，取得國際賽首勝。
卡巴迪馬六甲世界盃有8支男子隊競逐，港隊實力較弱，開幕後四連敗，先後敗於新西蘭、馬來西亞、印度及伊拉克手下，其中對主場之利的大馬更以20：104大敗。
香港男子隊面對馬來西亞，結果大敗。（香港卡巴迪聯會提供）
香港頭5場比數：
到第5場，香港面對北歐球隊挪威，終於開齋。兩隊實力接近，港隊上半場僅落後26：29，最後將士用命，以58：56反勝挪威，取得港隊在卡巴迪國際賽的第一場勝利。
港隊隊長黃偉銓今場助攻助守，在關鍵時刻，進攻得分。他賽後說：「前幾場摸索大型賽事的節奏，跟不同國際隊伍交手，從中吸收經驗，即使同對手有好大差距，仍然堅守自己態度、永不放棄精神，得到各國肯定，我們香港人玩卡巴迪是認真的。」
更多香港對馬來西亞照片：
黃偉銓續說：「今早對上挪威隊，香港男子隊以2分之距贏出，付出了一年的努力終於換來成果，尤其是香港卡巴迪隊歷史上第一勝，十分有意義，也要感謝隊員們盡全力，之前的付出都是值得。」港隊還有兩場比賽，分別對台灣及澳洲。
另外，香港女子隊亦有參加卡巴迪馬六甲世界盃，共4隊參賽。港隊首戰對馬來西亞輸12：44，之後會對印度及台灣。
香港女子隊亦有參賽，首戰不敵馬來西亞。（香港卡巴迪聯會提供）
香港卡巴迪體育聯會隊伍名單：
女子隊員：陳樂瑤、陳頴竹、鄭紫琳、鍾櫻、何欣頤、梁翠萍、吳倩婷、吳慧琪、戴曉琳、黃靖容、楊翠盈、姚偉茵
教練：黃偉銓
男子隊員： 周浩楠、周俊熙、林籽緣、李嘉浩、梁金盛、梁栢軒、盧念生、冼卓龍、曾煒文、黃偉銓、Adnan Hassan、Royal Sunar
教練：何欣頤