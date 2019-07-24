【曼城訪港】哥帥強陣6：1炒傑志　羅梓駿破蛋　球迷衝入中圈

曼城相隔6年再度訪港，今晚（24日）於香港大球場與傑志合演「賽馬會傑志中心盃」的友誼賽，吸引20,926人入場觀賽。 曼城主帥哥迪奧拿派出強陣應戰，史達寧在上半場表現搶鏡，交出一入球及兩助攻，加上絲絲入扣的組織，使在場的球迷相當受落；傑志亦有青訓產品羅梓駿破蛋，結果曼城6：1大破傑志。

應屆英超盟主曼城，在南京及上海戰畢英超亞洲盃後，隨即來港繼續他們的亞洲之行。曼城主帥哥迪奧拿以強陣出戰，史達寧、迪布尼及利萊辛尼任正選，而6年後再度隨隊赴港的大衛施華，今仗更以隊長身份領軍出戰。今仗亦是傑志新帥施利斯高域的首場賽事，派出盧卡斯及新兵基爾頓等，而戰畢今仗掛靴的韓國前國腳金東進亦同樣正選披甲。

傑志友賽曼城，盧卡斯（左一）與對手爭頂。（李澤彤攝）

曼城在開賽早段攻勢一面倒，開賽不足2分鐘，曼城便有首次埋門機會，迪布尼在右路傳中，史達寧入楔近門起腳，被傑志門將郭劍橋改變方向後中楣，而及後迪布尼的罰球亦被郭劍橋化險為夷。曼城在14分鐘打開紀錄，史達寧中路直線撕破傑志防線，大衛施華入楔輕鬆挑射入網。傑志的金東進在16分鐘被調離場，接受在場一眾球員及球迷的掌聲下，完成他職業生涯最後一場賽事，並由李毅凱入替。

奇雲迪布尼多次前場突破，撕破傑志防線。（李澤彤攝）

+ 4 + 3 + 2

曼城上半場大部分時間在中路以小組入滲，為傑志後防帶來不少壓力，其中貝拿度施華的施射，卻被串演中堅的傑志隊長黃洋勇救空門，「藍月亮」未能再添紀錄。傑志今仗多次於後場傳失，史達寧快腳傳給利萊辛尼，該名德國球員禁區外起腳入網，使郭劍橋在40分鐘再度失守。「藍月亮」在3分鐘後再添紀錄，由大衛施華回敬妙傳予史達寧，右腳熨射破網，曼城領先3球進入更衣室。

大衛施華（右一）開賽不久便射破郭劍橋十指關。（李澤彤攝）

兩軍易邊後亦有作調動，哥帥僅換出大衛施華及安祖利奴，並以辛真高及洛迪卡斯簡迪入替，繼續擺出強陣，而傑志則一口氣換出大部分球員。傑志後備入替的洛迪古斯在下半場早段為球隊交出首次攻門，以笠射起腳惟高出越楣而去。傑志在下半場繼續捱打，利萊辛尼及拿樸迪的攻門亦無功而還。奇雲迪布尼禁區內起腳，王振鵬撲出不遠，辛尼門前補射建功，射成4：0。史達寧其後再度施射，王振鵬不慎「屙蛋」失守，幸越位在先，入球無效。

今仗同時為前韓國國腳金東進（右三）告別戰，他被換出時與隊友及曼城球員逐一相擁。（袁志浩攝）

雖然今仗只是友賽，但哥迪奧拿依然十分緊張，在場邊不斷向旁證投訴。曼城小將貝拿比（Adrian Bernabe）在禁區內被踢跌，但球證未有表示，使哥帥大感不滿，而他更在飲水休息時，走向場內再度向球證投訴。曼城千禧後小將杜亞斯（Nabil Touaizi)在79分鐘射入在一隊的首個入球，將紀錄擴大至5球。戰至85分鐘主隊傑志破蛋，蘇沙一次左路快放傳中，羅梓駿撞射入網，將紀錄改寫成1：5；曼城的保素（Iker Pozo）在完場前門前補射入網，鎖定6：1勝局。

傑志青訓產品羅梓駿（右）為藍鳥破蛋。（袁志浩攝）

羅子駿對曼城入波，喜上眉梢。（袁志浩攝）

值得一提的是，補時階段一位黑衣球迷越過圍欄衝入球場，跑到中圈高喊「Free Hong Kong（解放香港）」後，再自行離開球場。另有數百人賽後在球場正門外聚集高叫口號，及舉起標語，約45分鐘後散去。