【游泳長池世錦賽】何詩蓓100自第10名無緣晉級　5日賽共游1100米

100米自由泳以第12名晉級的何詩蓓，周四晚（25日）於準決賽游出53.45秒，終列第10無緣晉級。 值得一提的是，連計5日賽事，Siobhan至今共游1100米，體力消耗不少。

轉戰100自的何詩蓓今早初賽再以53.81秒晉級，至晚上的準決賽她再把時間推前至53.45秒，但此成績未足以晉級，Siobhan無緣再次亮相決賽。

事實Siobhan造出的時間與俄羅斯選手Mariia Kameneva相同，二人並列為「替補選手」的第10位。

何詩蓓在100米自由泳準決賽止步，未能晉身決賽。（楊宇翹攝）

何詩蓓在今屆世錦賽已累積游了1100米。（楊宇翹攝）

世界游泳錦標賽開鑼至今，何詩蓓出戰了4x100及200自接力初賽、200自「全餐」和今日的100自「兩槍」，5日內她合共游了1100米，可見體力有所下降。

惟距離周日的女子4x100混合式接力仍有兩日，預計Siobhan將有足夠時間恢復體力，周日與隊友歐鎧淳、楊珍美及陳健樂一衝奧運資格。

香港女子接力隊今屆世錦賽分別在4x100、200自及100混合式三線出擊，力求以前12名直接取下東京奧運資格，其中4x100及200自已先後「達成任務」。