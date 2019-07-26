【F4賽車】香港人研發方程式戰車誕生　10月賽車運動會正式首演

歐洲熱浪直捲德國荷蘭比利時，但香港車隊KCMG的工作人員在空氣溫度高達攝氏42度的斯帕賽車場上，依然努力着。 FIA昨日於斯帕賽車場舉行記者會，公布首屆賽車運動會（FIA Motorsport Games）將於今年10月31至11月3日在意大利舉行，當中的F4賽事，所有F4車架均由香港車隊KCMG研發，屆時各國車隊戰車均是「Made in Hong Kong」。 01體育記者潘思維 比利時斯帕直擊

FIA首辦賽車運動會，香港車隊KCMG獲選為新一代F4車架研發及製造商，統一所有車隊的車架，令比賽更公平。KMCG創辦人葉恭正（Paul）說：「今次FIA找我們籌備，時間趕急，只有7個月研發，幸好趕得到。」F4戰車造價未算最貴，但今次每部F4車架都斥資過千萬製造，由尾翼到氣動力的設計都由KCMG車隊包辦，正如Paul所說：「整個車架，你用肉眼看到的都關我們事，我們今次總共造了38部車架，提供給20個國家使用。」雖然今次投資龐大，但Paul未有找政府資助這次項目，因為時間太緊迫了，他表示未來若有機會，非常樂意與創科局合作。

香港車隊KCMG創辦人葉恭正。（潘思維攝）

KCMG作為香港車隊，成員大多以亞洲人為主，創辦人Paul想藉今次機會，令更多人知道香港賽車運動不論比賽或是研發，都有能力達到高水平。車隊「現役」香港人有5個，他們的工作主要是後援和設計等，Paul坦言「加入車隊唔係好難，適合就會錄用」，但他強調，加入賽車界的首要條件是熱誠，因為賽季一開，車隊成員「冇得返屋企」，工作量大之餘，還要在刻苦的環境工作，就以昨天比利時斯帕賽道做例子，空氣溫度高達攝氏42度，但工作人員還要穿上防火衣工作，少一點熱誠都很難在這種環境認真工作。

發布會上，只有F4戰車有除下白布環節，可見FIA對新戰車的重視。（潘思維攝）

香港車隊研發的新F4車架，與F1車隊一樣，用上Hybrid 混能引擎。（潘思維攝）

F4賽事一直以年輕車手為主，以今次賽車運動會，所有賽事以國家為一隊，與過往以私人車隊為一隊的比賽有分別；而且FIA亦會於賽車運動會提供資金給不同的國家隊，所以今次車手的的資金門檻比過往低，Paul表明今次賽事絕對有助本港的年輕車手，提升他們參與大型賽事的決心。

FIA於比利時斯帕賽車場舉行記者會。（潘思維攝）

首屆賽車運動會（FIA Motorsport Games）將於今年10月31至11月3日在意大利舉行，賽事有6個項目，除了重點項目F4外，還有超級跑車賽、房車賽、小型賽車、飄移賽和較少見的電競賽車，當中小型賽車設有年齡限制，只供給14至16歲的年輕人參加，FIA希望可以做到有如賽車界的奧運會一樣，車手可為國家或地區而戰。