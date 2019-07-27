【國際冠軍盃】皇馬半場遭馬體會大炒五蛋　哥斯達大四喜後領紅

在美國時間昨晚（7月26日）舉行的國冠盃，上演馬德里打吡，皇家馬德里在派遣夏薩特、莫迪歷等正選下，半場被馬德里體育會大炒5蛋，全場亦以3：7大敗。 馬體會新兵祖奧菲歷斯表現搶鏡，而射手迪亞高哥斯達更上演「大四喜」，但後來兩隊球員衝突，哥斯達及皇馬的丹尼爾卡華積一起被逐。

今夏以1.26億歐元加盟馬體會的祖奧菲歷斯表現搶鏡，開波未夠一分鐘就送出斜傳，助攻迪亞高哥斯達，後者在禁區內起腳，省中沙治奧拉莫斯入網，為馬體會先開紀錄。8分鐘，輪到祖奧菲歷斯入波，接應沙奧尼古斯的左路底線地波傳中，快馬些路一步，撞射入網，馬體會拉開至2：0。

祖奧菲歷斯今場射入一球，還助攻了哥斯達兩個入球。（視覺中國）

祖奧菲歷斯靚「吸」拿祖費南迪斯：

皇馬後防鬆散，馬體會幾次快速反擊，都輕易製造埋門。19分鐘，佐治高基在禁區內接波，後腳一控轉身，挑傳入禁區，安祖哥利亞心口一控，順勢轉身起右腳一射破網，馬體會贏到3：0。28分鐘，馬體會前場壓迫收效，皇馬後防解圍不遠，被沙奧尼古斯在中路截到，他傳直線入禁區，迪亞高哥斯達射入今場個人第二球，馬體會用了半小時領先皇馬4：0。

哥斯達射入個人第三球後，豎起三根手指。（視覺中國）

皇馬門將泰拔高圖爾斯的噩夢還未完結，在完半場前，迪亞高哥斯達在禁區內被回防的艾斯高撞跌，馬體會獲得12碼。哥斯達親自操刀破門，大演帽子戲法，半場馬體會以5：0遙遙領先。別以為上半場的皇馬是半力出擊，新援夏薩特、卻奧斯、莫迪歷、雲尼斯奧斯祖利亞正選披甲，賓施馬亦於30分鐘入替盧卡祖域。

換邊後，皇馬未見「止血」跡象，在51分鐘再失球，祖奧菲歷斯放出直線，穿透皇馬防線，迪亞高哥斯達突破越位，推向禁區，在下半場入替的皇馬門將基羅拿華斯出迎，而哥斯達就在他面前挑射入網，攻入今場個人第4球，上演「大四喜」，馬體會贏到6：0。

泰拔高圖爾斯半場5次從網窩中拾回皮球。（視覺中國）

皇馬在59分鐘由拿祖費南迪斯破蛋，追成1：6。65分鐘，雙方球員衝突，今場入4球的哥斯達以及皇馬右閘丹尼爾卡華積領紅被逐，兩隊要10個對10個。馬體會的馬捷恩佩雷斯在70分鐘由左路推進，面對幾名皇馬球員包圍下帶到禁區邊，起右腳一射破門，贏到7：1。

比賽末段，皇馬連入兩球，先由賓施馬射入12碼，之後查維靴南迪斯在89分鐘建功，幫皇馬追成3：7完場。盛傳離開皇馬的加里夫巴利今場亦有後備上陣；據內地傳媒稱，他將會加盟中超的江蘇蘇寧，簽約3年，年薪2200萬歐元。

盛傳離隊的加里夫巴利亦有後備落場。（視覺中國）

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對於國冠盃的慘敗，皇馬教練施丹賽後表示球隊入局太慢：「我們入局的表現實在太差，在這場高水平的比賽，我們的開局非常差。」施丹表示上半場十分難捱，「我們從沒有進入狀態，我們在多方面都有不足，尤其是專注程度。」

談到7個失球，施丹認為球隊不能找任何藉口，他說：「他們攻入了7球，這是任何時候都不能發生的。球員很失望，他們亦很清楚。」皇馬之後會繼續季前賽，下場將鬥熱刺。

施丹對慘敗感到失望，並表示球隊入局太慢，上半場不在狀態。（視覺中國）

全場精華片段：

今夏轉會市場主要交易：