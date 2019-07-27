【西甲】恩尼斯達領軍倒戈鬥巴塞　小將梅開二度挫神戶

「小白」恩尼斯達首度倒戈戰巴塞隆拿，以神戶勝利船隊長身份帶領大衛韋拿及沙治森柏出戰，小白與韋拿戰畢上半場便退下火線，巴塞憑小將佩雷斯（Carles Perez）梅開二度，兩球淨勝主場的神戶。

隊中擁有不少巴塞舊將的日職球隊神戶勝利船，德國教頭芬克（Thorsten Fink）派出恩尼斯達、大衛韋拿及沙治森柏等主力倒戈應戰，剛加盟的華美倫亦到場與球迷見面；巴塞方面則以新兵基沙文、拉傑迪錫及布斯基斯任正選，法蘭基迪莊亦以後備上陣。

3名巴塞舊將悉數正選上陣倒戈。（Twitter截圖）

以隊長身份領軍的「小白」恩尼斯達，首度與舊東家對賽，賽前表示感覺奇怪，他在今仗開賽早段曾於禁區外施射，惜未中目標。新加盟巴塞的基沙文，上半場亦有機會埋門，接應佐迪艾巴的傳中撞射高出，兩軍在上半場互無紀錄。

神戶在下半場調走3名巴塞舊將，巴塞另一新兵法蘭基迪莊亦後備入替。巴塞的佩雷斯與馬爾甘一次「撞牆」配合，撕破神戶防線，更射破門將吉丸絢梓的「大細龍門」，在59分鐘先開紀錄。卡利斯艾蘭拿（Carles Aleñá）及後的單刀被吉丸絢梓瓦解，但神戶在比賽末段再度失守，佩雷斯在禁區內左腳施射中柱入網，梅開二度，在86分鐘鎖定兩球勝局。

昔日的中場拍檔，在今仗亦以隊長身份領軍對碰。（Twitter截圖）

恩尼斯達以隊長身份帶領球隊戰巴塞。（Twitter截圖）