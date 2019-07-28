【賽車】香港車隊的日本車手　珍惜機會　努力當下書寫未來

我們尋求的是機會。 正如香港車隊KCMG中的日本車手千代勝正。 車隊紮根香港，成員卻國際化，例如日本、南亞，千代勝正珍惜的是機會，所以他只想做得更好，繼續出賽。 香港01記者潘思維 比利時斯帕直擊

「Chiyo！Chiyo！Please sign.」比利時斯帕賽車場，KCMG Pit Link 前，不少人叫着日本車手千代勝正索取簽名，因為SPA 24小時耐力賽前，大會安排觀眾到Pit Link近距離接觸心儀車手。千代車手非常親民，還不時玩着KCMG的旗子，到訪問時，作為前日本F3冠軍的他，大讚「這支車隊是亞洲頂尖車隊」，再談到KCMG調整的GTR時，他就說：「這架GTR加大了Power，改善了氣動力等，令這架GTR直路和彎路都快，比從前只有直路快的GTR很不同，相信是亞洲GT3最快的GTR。」

KCMG車手千代勝正。（潘思維攝）

千代在車房裏認真非常，但走出車房就跟隊人員打成一片，有說有笑。昨天超級排位賽時，千代負責幫車隊做最快圈，他亦希望這個賽季可以拿得分站冠軍；當被問到未來會留在KCMG時，千代憂心說：「車手是很不穩定的工作，所以未有想到未來，只要能夠賽車就夠。」走過不同車隊的千代，他認為能與KCMG合作是不錯的機會，因為GT賽事開季後會走到不同國家比賽，甚少亞洲車隊能夠負荷，最後再說：「我要有更好的成績，最好有分站冠軍，令自己留在這支車隊，因為今年在車隊很開心，還有想繼續在世界頂級賽事比賽。」

千代勝正非常友善，不斷為車迷簽名留念。（潘思維攝）

香港車隊KCMG成員工作點滴，按圖放大：

+ 8 + 7 + 6

是的，一旦機會來臨，有着明確目標，人們自會珍惜，專心工作，努力向上爬。只是，機會何處尋？賽車場上，曇花一現的例子着實不少，離開從來不是他們的目標，可惜最終還是悄悄告別。但願千代能夠把握機會，努力當下，留效車隊，再書寫未來的故事。