【賽車】SPA24香港車隊大雨中順利完成　車隊創辦人：完賽已很好

「冷冷雨 wo……」筆者用《藍雨》歌詞來總結Spa24小時耐力賽的經歷。 賽事從起步到結束都下着冷冷雨，亦曾因為大雨關係令賽事一度暫停6個小時，幸好香港車隊KCMG未受天氣影響，能順利完賽，分別以第18名和第39名完賽。

Spa 24小時耐力賽除了是歐洲的賽車盛事外，今次香港車隊KCMG派出兩部戰車參賽，經過兩日的排位賽後，KCMG車隊分別在28和20位正賽起步。

拿着一個不錯的起位置，隊伍對今次賽事有頗高期望，雖然他們知道天雨會對GTR不利，但經過排位賽的最快圈速，賽前預計成績會不錯。

可惜好景不常，正賽開始前雨勢落得比昨天大，起步時更要用安全車帶頭起步，經過幾圈的安全車帶頭後，起步正式開始，不幸的是起步的時候，KCMG的35號車被對手撞壞死氣喉，由起步的第20位跌落70位，走出PIT時已經被頭車超出7個圈，這時KCMG另一架車18號車可能因天雨關係，由起步時的第28位跌至32位，就如KCMG比賽工程師所說：「這是24小時耐力賽，什麼事情都可以發生，我們還有時間。」

KCMG車隊的35號車，雖然排位較好，但因為開賽被撞壞死氣喉，令完賽名次較差。（潘思維攝）

KCMG另一18號戰車，在凌晨時份曾上到頭10名。（潘思維攝）

沒焦點因找不到你……

來到凌晨時份雨勢更大，負責現場直播的攝影師都找不到焦點，因為雨勢的影響，未能正常直播賽道畫面，凌晨3時後，一直都有車手的訪問和工程師正在睡覺的畫面。

筆者只透過文字知道，賽事不斷有安全車出現，而KCMG車隊的兩部車已經追上來，其中18號車一度追上頭10位，而35號車已經追至46位，但大會在這時出示紅旗，決定暫停比賽，如此一來對KCMG較落後的35號車不利，因為時間在沒有比賽下流失。

開賽前下着大雨，但無減觀眾看起步的興致。（潘思維攝）

比賽因天雨問題，一度出示紅旗，令賽事暫停6個小時。（潘思維攝）

今次spa 24小時耐力賽，相信對車手來說「很舒服」。紅旗由凌晨5時開始，直到早上11時30分為止，這6個多小時對車手而言休息非常足夠，大雨過程中，車迷亦由座無虛席的觀眾席回到室內休息。

漫長的紅旗過後，車場氣氛亦不及原來熱鬧，車手卻在最後不斷上演過頭和撞車的大戰，比賽直到最後15分鐘最少出動兩次安全車，最終安全車在最後一圈時結束，所有車手一圈定生死。20號的保時捷戰車第一名衝線，而KCMG兩架戰車分別是第18和第39位完賽，創辦人Paul 心平氣和地說：「能完賽已經很好，如果不是開賽早段35號車被撞，相信可以拿到頭五名。」

今次賽事多次出現安全車。（潘思維攝）