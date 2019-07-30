長池游泳世錦賽在周日晚於韓國光州落幕，港隊雖未有獎牌落袋，仍在周一晚上帶同歷來最佳成績、3項新香港紀錄以及兩個東京奧運資格返港。 以新香港紀錄獲200米自由泳世界第4的女飛魚何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）雖無緣頒獎台，她笑謂：「少少失望，但開心佔大多數，還有一年就奧運，第4名讓我更有動力去進步。」

上屆在里約奧運成為香港歷來首名女飛魚躋身奧運游泳準決賽的Siobhan，早於4月已在香港長池計時賽連奪100米、200米自由泳東奧資格，今屆在世界賽極力衝擊獎牌，雖未能攜牌而回，仍在200自決賽以1分54.98秒刷新個人保持的港績名列世界第4，與日本星將池江璃花子創下的亞洲紀錄僅差0.13秒之微。甫落機稍現倦容的她對今屆世界賽表現感滿意：「200自游到預期的時間，很開心，港隊又取得了兩個接力奧運資格，現在可更多人一起去奧運。」

左起為鄭莉梅、何詩蓓、譚凱琳、楊珍美與歐鎧淳，女子接力隊順利取得4x100、4x200自接力奧運資格，楊珍美亦刷新了女子50米蛙泳紀錄。（葉詩敏攝）

何詩蓓今屆世錦賽回顧（按圖放大）

僅差0.2秒與獎牌擦身而過，Siobhan認為這讓她更有動力追求進步：「有少少失望，但開心佔大部分，因為這是自己的最佳成績，也是一個很快的時間。離奧運還有一年，我覺得第4名也是好事，讓自己有更多動力去進步。」問到可會以亞洲紀錄為目標，她認為盡力做好自己更重要：「今次有些泳手沒有出賽200自，她們下年都會有進步，所以都是盡自己努力游好吧。破到亞洲紀錄也是開心的，但更想是一直進步下去。」

何甄陶（Ian、右）與何昭光、譚凱琳及鄭莉梅，在男女混合4x100自接力改寫港績。（葉詩敏攝）

除了個人紀錄外，她亦夥拍歐鎧淳、何南慧、鄭莉梅、譚凱琳，先後在4x100和4x200兩個自由泳接力取得奧運資格，是港隊首度打入世界賽前12闖奧。雖女飛魚在4×100米混合泳接力失利，未能直接取得資格，Siobhan坦言排世界賽第14名的港隊仍有機會：「暫時未知會否再追一次時間，需看看教練會不會安排賽事。」她將在下周轉戰香港長池錦標賽，留港數周後便會返回美國訓練。