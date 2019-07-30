【英超】曼聯球迷向格拉沙家族提出5大質疑　誓言不下台不解散

魔迷再度發動「Glazersout Movement（反格拉沙運動）」，以5大管治問題質疑班主家族管理能力，要求他們下台，更表明「不落台不解散」。

雖然球迷不斷示威，要求格拉沙家族下台，但這個美國富豪家庭卻無動於衷。

格拉沙家族自2005年入主曼聯後，一直都有不少反對聲音，指摘他們只當球隊為「搖錢樹」，成績反為其次。

這封信由一個「反格拉沙運動」團體聯名下筆，更有其他具影響力的球迷聯署。自2005年格拉沙家族入主後，曼聯債務已達9.3億美元，令到不少球迷十分憤怒，多次抗議並要求美國家族下台，更指控他們多年來已從曼聯的利息、成本、分紅中抽取超過10億美元，唯球隊發展停滯不前，無復當年領隊費格遜領軍時之勇，質疑球會的管治能力。

魔迷不時高舉要求反格拉沙的標語。（Getty Images）

曼聯球迷的公開信

反格拉沙運動5大質疑

1. 球會債務至今只減少4400萬鎊，以此計算，需要158年才能還清債務。你們有沒有妥善的還債計畫及現實的時間表？

2. 活華特的薪酬6年間由260萬鎊升至415萬鎊，升幅達6成。身為行政副主席的他在過去6年，曼聯成績不停下滑，亦未有妥善管理球員薪酬，活華特加薪是以什麼作準則？

3. 曼聯自2005年融資費用已超愈7.5億鎊，未來有什麼計畫減低相關開支？

4. 曼聯自2012年於紐約上市後，市值已升至4.52億鎊，有多少（如果有）可用於投資球會上？

5. 聘請足球總監一事進展如何？如有，此職位會擔任什麼角色，有否決策權？