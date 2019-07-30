【足球】學德文不等於到德甲發展　摩連奴暢談請他出山兩大條件

葡萄牙籍名帥摩連奴自去年12月離開曼聯後，至今仍閒賦在野，但仍有意重出江湖。 摩帥下一站會是哪裏，一直都是外界想知道的大事，他近日接受訪問時列出出山條件，以及想執教的聯賽。

摩連奴帶領曼聯3季，雖然曾帶隊奪得聯賽盃及歐霸盃冠軍，但仍難逃被炒命運。去年12月離開「紅魔」後，摩帥去向一直都是外媒的一大話題，在最近的訪問中，摩帥明言非5大聯賽不教，更不排除重返英超的可能性：「當然我有機會回英超，也可能去意大利或西班牙，法國或德國都不是沒機會。」

摩連奴早前入場觀看女子世界盃比賽。（Getty Images）

摩帥自12月後一直未有新東家。（Getty Images）

仍以歐洲豪門為目標

「只要你告訴我在這些國家有支球隊，」摩連奴列出復出條件：「目標是爭取冠軍，建立一些特別的壯舉，將這支球隊打造成遠超其國家水平，那我就會復出了。」這名葡萄牙籍教頭又說：「誰會知道未來會怎樣？不過，我的目標仍是最頂尖的球隊。」

摩連奴早前表示正在學德文，爆出可能到德甲教波的傳聞，但他表明「暫時沒想過到德國闖」，又說：「沒有人在等我，亦沒有人敲我的門。我能做什麼？德文？俄文？我喜歡學習，我喜歡有些目標去作出嘗試，那怕只是最基本的知識。」

摩連奴學德文引發傳聞。（Getty Images）

國家隊又如何？摩連奴回應道：「每個月一場波，在辦公室時間多於球場，為歐國盃等兩年，為世界盃等兩年......不了。」

摩連奴如常地拒絕給予肯定答案：「可能某天吧，我曾去世盃、歐國盃看比賽，我感到有一天會想教國家隊。我希望感受國際大賽的氣氛，我想得到這樣的經驗。不過，現在我仍不想得到這份工作。某天吧，如果是教葡萄牙的話，我會為此感到十分驕傲。」