【英超前瞻】車路士主力出走兼換帥　被禁買人攻守俱有隱憂

車路士今夏大變，沒有頂級聯賽執教經驗的名宿林柏特，頂替意大利名帥沙利出任主帥，加上近幾季的核心主力夏薩特及中堅大衛雷斯離隊，實力受損，而且他們被國際足協禁止買人，無法購入具級數的中鋒，令人擔心「藍戰士」在新球季的攻力。

球員買賣簡評：

比利時翼鋒夏薩特以1億歐元離開車路士，轉投皇家馬德里，對球隊造大嚴重打擊。夏薩特是近年英超其中一名最優秀球員，也是車路士的進攻核心，他上季英超15次助攻，為聯賽的助攻王，他還有16個入球，直接參與了球隊31個入球，佔車路士上季英超總入球接近一半。

完轉會窗前，車路士以800萬鎊放走巴西中堅大衛雷斯，之前還免費放走英格蘭中堅加利卡希爾，也沒有買斷上季外借加盟的阿根廷前鋒希古恩。

車路士被國際足協禁止今夏以及明年冬季轉會窗買人，幸球會早以為夏薩特離隊做準備，在年初以5800萬鎊收購美國翼鋒基斯甸普列錫，再借回多蒙特半季，今夏才正式加入車路士。車路士還以4000萬鎊從皇馬買斷上季借用的克羅地亞中場高華錫。

基斯甸普列錫被視為夏薩特的接班人。（Getty images）

車路士從皇馬買斷了借將高華錫。（Getty images）

領隊簡評：

意大利名帥沙利執教一季後，今夏離開車路士，回意大利接掌祖雲達斯。車路士大膽決定，聘用名宿林柏特為帥，簽約3年，成為球會近20年來首位英格蘭領隊。

41歲的林柏特球員生涯效力車路士13年，為球會3奪英超錦標，以及11/12球季高舉球會史上首座歐聯冠軍，也是車路士史上入球最多的球員，論江湖地位，絕對鎮得住更衣室，而且相信得到球迷的支持及更大的包容。

不過，林柏特的執教經驗令人擔心，他在2018年開展執教生涯，帶領英冠的打比郡在上季取得聯賽第6名，晉身進班附加賽。可惜，打比郡在附加賽決賽不敵阿士東維拉，無緣升班。

林柏特今夏接任車路士主帥。（Getty images）

車路士上季贏得歐霸盃，主將夏薩特（左）今夏離隊。（Getty Images）

預計正選陣容（陣式：4-2-3-1）：

+ 7 + 6 + 5

車路士後防尚有魯迪加，料頂替大衛雷斯。（Getty images）

球員實力及陣容簡評：

翻查上季打比郡的資料以及車路士的季前賽，相信新帥林柏特喜歡使用4-2-3-1陣式。車路士的防線保留上季的骨幹，正選門將會是上季加盟的球壇最高身價門將阿列沙巴拿加，副選則有韋利卡巴尼路。

後防方面，加利卡希爾離隊影響不大，他在上季上陣不多，但巴西中堅大衛雷斯轉投阿仙奴的影響較大。由於他們今夏無法買人補充實力，當在大衛雷斯離開後，丹麥的安達斯基斯坦臣相信是今季的必然正選，其拍檔有魯迪格以及上季外借到愛華頓的葛特蘇馬。

車路士的右閘是「穩健先生」艾斯派古達，其後備是沙柏哥斯達，至於左閘則由艾馬臣柏美尼及馬高斯阿朗素競爭，人腳尚算充足。

羅夫度斯卓克今季會不會得到更多機會？（Getty images）

中場中路是車路士最人才濟濟位置，有世界級掃蕩型防中尼高路簡迪坐鎮，配合高華錫、佐真奴費路、巴克里等各有特點的技術型中場。高華錫個人能力不俗，具突破力；佐真奴費路被網民取笑為「逗住」型中場，常於後場現位要波，短傳能力強；巴克里的踢法就較具侵略性，喜歡上前進攻。

此外，車路士中場尚有羅夫度斯卓克，此子之前外借水晶宮時已證明了自己的實力，今夏獲得車路士一紙5年長約，但他正在養傷，料季中才復出。車路士的替補中場還有「飲水哥」真禾特以及上季外借AC米蘭的泰莫爾巴卡約高，但在轉會窗關閉當日，真禾特落實外借般尼。車路士有名中場新星值得留意，他是20歲的美臣蒙特，上季外借到打比郡，深得林柏特賞識，不知他今季在車路士會否得表現機會？

柏度洛迪古斯走位聰明，把握力，是一路邊線奇兵。（Getty images）

翼鋒位置方面，車路士有夏薩特離隊，今季需要其他球員站出來，分擔「夏世三」上季的進攻工作。最令人期待的，相信是美國國腳基斯甸普列錫，他是上季德甲突破榜上的第5位，場均2.1代成功突破，但料此子還要時間適應英超的踢法。

在發揮上較有保證的，可能是巴西右翼韋利安，他已經在車路士效力6年，都算是球隊的老臣子，傳中及死球俱有質素；之前有時夏薩特啞火及低迷，都是靠韋利安支撐起球隊進攻。後備翼鋒方面，車路士有大賽經驗豐富的柏度洛迪古斯，也有羅拔堅尼地及赫臣奧杜爾等新秀。

鋒線是車路士較令人擔心的一環，21歲的譚美阿巴謙在季前賽獲委之重任。這名車路士青訓產品過去被外借到布里斯托城、史雲斯及阿士東維拉，在布城及維拉的英冠球季，他都取得超過20個入球，但在史雲斯的英超球季就得5個聯賽入波，未知他能否擔起車路士的進攻大旗。

比起譚美阿巴謙，或者基奧特更值得信賴，尤其基奧特英超經驗豐富，除了頭槌埋門能力不俗外，也擅長為隊友製造空位，只可惜他即將33歲，恐怕難以長期正選。此外，車路士鋒線還有比利時的巴舒亞伊候命，他近季曾外借到多蒙特、華倫西亞及水晶宮，但表現平平。

基奧特是車路士陣中經驗最豐富的中鋒。（Getty images）

英超頭5輪賽程，車路士第一場即鬥曼聯。（01美術製圖）

其他英超球隊頭5輪賽程：