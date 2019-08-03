【港島行山路線】西環鐘聲泳棚打卡影靚相　上摩星嶺探秘戰時古蹟

有日從電視機看到， 西環有個由泳客搭建的泳棚， 外型好靚， 每朝都有好多人去游早水，又是新興打卡熱點， 還可以順道前往摩星嶺探古蹟，決定去「走返轉」！

西環鐘聲泳棚打卡打個不停（小牛牛提供）

路線：堅尼地城港鐡站 > 域多利道 > 西環鐘聲泳棚 > 域多利道 > 摩星嶺徑 > 摩星嶺炮台 > 堅尼地城港鐵站 路程：約7公里

坐港鐵在堅尼地城站落車，沿域多利道一直行，好快就到達今次第一站——西環鐘聲泳棚入口。金屬鐵欄頂部有兩個白色牌好易認，會見到一條綠色樓梯，一直落到底，好快就見到有個大平台，望下去就見到泳棚，這個泳棚用金屬搭建，結構比較簡單，行上去有點搖晃 。

適逢當日刮起大浪，企上去真的有點驚！不過這裏是打卡的熱點， 如果假日來， 通常排隊影相分分鐘要排一小時， 尤其到了黃昏拍攝泳棚相當美麗， 所以吸引到不少慕名而來的人士！

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按圖看清沿途風景、設施▼

+ 4 + 3 + 2

影完相之後，就沿域多利道一直上，大概走多一公里，就到達摩星嶺徑，這是一條石屎馬路，沿斜坡一直上 ，就會發現沿途很多廢屋，裏面都長滿了樹根、雜草，屋頂都倒塌了，只剩下外牆，應該是戰時遺下的古蹟。

到訪過幾間廢屋之後，再直上見到有一座古建築物，入面一格格，看清一點，原來是廁所。再一直上見到一座直徑大約十幾米，圓形水泥建築物，正是今日小編想拍攝的炮台，頂部的大炮已遷走，只餘下水泥石屎部分，但是都很有特色。

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沿路徑再上，到達另一所建築物，名為電離層研究站，不過有部分已改裝為儲水塔。再轉個彎上到近山頂，有一個大草園，周日有很多人喜歡在這裏拍攝婚紗相，家長又喜歡帶小朋友在這裏嬉戲。大草地再轉向左手邊有大概廿多座戰時古蹟，不過裏面都空空如也，如果喜歡探究古蹟，這裏實在是尋找古蹟人士最佳好去處。行到最尾有一條小徑，十分隱蔽，就是摩星嶺的標高柱，打完卡後原路折返，完成今次旅程，全程大約6公里，需時約3小時。

摩星嶺多座戰時古蹟，值得一遊！可以半天行到兩個景點，大滿足！聽聞黄昏日落好靚，今次天氣不似預期，「唔緊要下次嚟過」。

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注意事項： - 西環鐘聲泳棚是泳客私人搭建，沒有法定標準安全設施，泳客必須小心 - 泳棚結構簡單，不適宜大量人踏上，建議在外邊拍攝 - 泳棚旁邊風高浪急，不建議在此下水游泳 - 摩星嶺炮台是二級古蹟保護文物，切勿在牆上塗鴉，破壞原有結構 - 保護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】