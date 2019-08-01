【冰球】港少隊內地起衝突　批評前先宜先了解運動背後文化

現正出戰第二屆全國青年運動會的香港少年冰上曲棍球隊，在一場比賽領先11：2的時候與對手發生激烈衝突，成為網上熱話。不少人批評內地球員的行為，然而熟悉該項運動的人大概會感到不以為然，因為肢體衝突正是冰球球賽的一部分（part of the game）。 話雖如此，即使球賽有容許打鬥的「潛規則」，當中亦包含一些不容忽視的關鍵細節。

網上流傳香港少年隊出戰全青運冰球賽事的衝突片段。從影片中可見，多名深圳崑崙鴻星隊球員與港隊代表在比賽場內起衝突，有部份是「一對一」打鬥，亦有數名球員追打一名港隊成員的情況。

消息指，事發時港隊最後一節以11：2大比數拋離對手，深圳隊因而發難。事件引起社會廣泛迴響，質疑對方欠缺體育精神。

如果曾在北美地區生活、或曾接觸這項運動的人士，相信未必會有如此大的反應。畢竟在一眾非格鬥和武術運動之中，大概只有冰球一項容許球員打鬥，並存在有關打鬥的不成文「禮儀」，並在球例中詳細列明罰則。大家在批評之前，可以先看清楚，再下判斷。

打鬥是冰球比賽的一部分。（Getty Images）

香港冰球少年隊。（香港冰球協會Facebook）

不成文規定

作為職業運動，冰球有容許球員之間在場上打鬥的不成文規定。可是，如何「打」已是種學問。北美職業冰球聯盟（NHL）賽事幾乎每天上演「全武行」，觀眾早已見慣不怪，球員互相對打之後，涉事者被罰出場邊停賽5分鐘，如果只是一名球員單方面打向另一人，有球員被侵犯一隊便會出現人多打人少（power play）的情況。

有趣的是，即使容許打鬥，當中同時涉及打鬥「禮儀」：一只能單對單對打，二不能拿武器（球棍），為減低傷害，球員亦需要脫下手套和頭盔。一般而言，球證不會對此作出干預，到兩人打夠了，便將他們罰出場，然後繼續比賽。

當打鬥正酣，未必可跟足慣例，擦槍走火亦在所難免。當多於兩名球員參與打鬥、有一方球員摔倒及多個鬥毆行為同時發生時，裁判員便會出手制止打鬥。

香港冰球少年隊早前在港比賽英姿。（香港冰球協會Facebook）

容許打鬥只適用在職業賽場

值得注意的是，打鬥是職業冰球賽的一部分，在國際賽事上並不適用。根據國際冰球聯會（IIHF）賽例明文規定，比賽並不容許打鬥。當然冰曲本身是種身體接觸運動，球員肢體衝突在所難免，場內「隻揪」文化亦深入民心，IIHF在賽例第141條清楚列明球員打鬥懲罰罰則。

少年隊賽規一般較成人組嚴格。（香港冰球協會Facebook）

IIHF賽例141條關於球員打鬥（Fighting）罰則： 1. 所有牽涉打鬥球員均會被罰 2. 被打球員如果還手，亦會被罰但懲罰較輕（Minor Penalty，被罰出場2分鐘） 3. 一名球員脫下頭盔、手套，意圖打鬥，會在本身懲罰以外另加行為不檢罰則 4. 如其中一名球員明顯率先挑起打鬥，會被額外加刑（被罰出場多2分鐘） 5. 兩名球員之間打鬥，如有其他球員出手干預（third man in），可被罰比賽行為不檢（被罰出場10分鐘，門將除外） 6. 如果裁判中止打鬥，球員仍不停手，可被罰雙重Minor Penalty、Major Penalty（被罰出場5分鐘）、甚至被逐出場 7. 球隊職員如涉及打鬥，可被罰比賽行為不檢或被逐出場 8. 在球員打鬥期間，首名在後備席上衝入場內的球員，會被罰雙重Minor Penalty和比賽行為不檢；之後衝入球場的球員會被罰行為不檢；本身已在被罰欄（penalty box）內的球員衝入球場，會被Minor Penalty和罰行比賽為不檢，並與本身在罰的時間完結後執行。 9. 球員間衝突如在換人期間進行，罰則相同 10. 在球員打鬥期間，如兩隊後備席上球員同時衝入場內，或看到另一隊球員衝入球場後也跟隨，每隊帶頭衝入球場的球員會被罰 11. 每隊最多可有5名球員被罰行為不檢或比賽行為不檢 12. 一名球員不能因持續打鬥，同時被逐離場和比賽行為不檢

港少隊內地起衝突圖輯

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說回今次的中港冰球少年衝突，打鬥固然不應該發生，但從上述規則，可解答不少網民疑問。

1. 為何港隊隊友不「幫拖」？

從IIHF賽規第141條，首名出手干預（third man in）的球員，可被罰比賽行為不檢，門將以外的球員，可被重罰出場10分鐘，因此只能「袖手旁觀」。

2. 打人不應該？

賽規列明不可打鬥，但亦列明打鬥詳細罰則，可見冰球運動在打鬥方面存在灰色地帶。不過首先挑起打鬥的深圳崑崙鴻星隊球員沒有脫下頭盔和手套減低傷害，更出現非單對單對打的情況，尤其是其中一名被兩個崑崙鴻星隊球員追打的港隊球員，顯然無意還手，全程抱頭保護自己，此時崑崙鴻星仍執意繼續打對手，便屬不該。

3. 球證為何不阻止？

每個比賽賽例各有不同，一般而言少年隊比賽的規則會較成人組更為嚴格。由於不清楚今次賽規，因此難以作出評論。不過即使以IIHF賽規，球證容許球員單對單打鬥之後再作判罰，當更多球員牽涉打鬥令比賽失控，裁判也應盡快作出干預和阻止。今次比賽可見，球證也有作出阻止，但行動明顯不夠果斷及時。

冰球身體接觸多，球員間易生肢體衝突。（香港冰球協會Facebook）

三涉事中國球員被罰停賽一年

香港冰球協會最近在Facebook表示，少年隊已進行最後一埸賽事以三勝二負成績取得賽事第五名。他們感謝所有人對冰球運動員支持的同時，提及周三比賽中發生的不愉快事件。「經過中國冰球協會積極認真處理；事件已經得到解決。他們取消了深圳隊的三名犯規球員一年參加冰球比賽的資格。更保証以後不會有這些事情會再發生。」

該會感謝中國冰球協會的迅速認真處理，並揚言：「我們對以後兩地冰球發展和交流充滿信心，謝謝各位關心！」

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