【西甲】雲迪碧克勢成皇馬今夏第六簽　轉會費無限大之謎

阿積士表現突出的22歲中場雲迪碧克（Donny van de Beek），盛傳即將加盟西甲班霸皇家馬德里，轉會費估計高達6000至7000萬歐元。 如果落實，此子將成為銀河艦隊今夏第六位加盟的新兵。六人全部身價不菲，加起來接近4億歐元，不禁令人懷疑，皇馬錢從何來？

皇馬今夏轉會球員

阿積士中場雲迪碧克，或成為皇馬今夏第六簽。（Getty Images）

皇馬今夏簽入5名球員（詳見上述圖輯），加起上轉會費已高達3.03億歐元，假如「無限接近」的雲迪碧克來投，今夏總花費逼近4億歐元。

銀河艦隊即使富有，那仍是筆天文數字，到底錢從何來？

皇馬新球季還會有哪些新球員加盟？（Getty Images）

皇馬無上限轉會費來源

皇馬會長佩雷斯極度看重大牌球星的銀河艦隊策略，在足球競技層面也許飽受批評，無可否認商業層面極為成功。根據德勤會計師事務所報告，他們已連續12年當上全球收入最高的足球球會，2017/18財政年度總收入高達7.5億歐元，較6.94億的巴塞和6.66億的曼聯高出一截。

7.5億歐元總收入之中，2.51億來自歐聯賽事獎金和分成，1.43億來自門票銷售。歐聯收入足足佔皇馬收入三分之一，是他們最重要收入來源，這支2013至18年間4度歐聯封王的班霸，上季意外在16強不敵阿積士出局，為免重蹈覆轍，今夏大手筆買入夏薩特等五名球員。

皇馬一隊總年薪1.06億歐元，即使再買入雲迪碧克，手頭資金仍相當充裕。

有說雲迪碧克來投，會令普巴今夏加盟皇馬的機會大為降溫。（Getty Images）

賣人竟收回過億歐元

市場盛傳，因雲迪碧克即將來投，令普巴今夏加盟皇馬的機會大大降低，然而按財力而言，他們再花1億其實不是問題，當然兩人均是中場，即使踢法截然不同，二揀一的可能性理應較高。

除收入冠絕天下外，皇馬今個轉會窗同時放走4名年輕球員，除轉投車路士的高華錫之外，其餘3人名氣不大，售價卻意外地高，加起來收回1.15億歐元，自然令他們在轉會市場底氣更雄厚。

不過一眾轉會交易，可能全部及不上一宗做不成買賣的失敗交易更受注目。主帥施丹曾揚言：「他希望巴利24小時內離開皇馬」，最終球會卻因轉會費價錢問題，最後關頭取消加里夫巴利轉投中超球隊江蘇蘇寧的決定。施丹宣稱不會再讓巴利落場，各位落足眼力觀察皇馬新兵之餘，也可看看將帥兩人如何鬥法。

皇馬今夏出售球員