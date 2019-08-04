【英超】曼城主帥哥迪奧拿指歐聯有如豪賭　拒為歐洲冠軍棄英超

曼城在哥迪奧拿帶領下，連續兩季贏得英超冠軍，但「終極大獎」歐聯卻仍是觸摸不到。 會否為歐聯放棄英超？哥帥直指歐聯冠軍是場豪賭，絕不會因為一個冠軍而拋棄英超三連霸的偉業。

哥迪奧拿執教巴塞隆拿時，帶領「地上最強」兩奪歐聯冠軍，但2012年離開後就未能重返歐洲之巔。被問到曼城今季會否着重歐聯多於英超，哥迪奧拿說：「絕不可能，為什麼我們就不可以兩項都兼顧？」

曼城去季蟬聯英超。（Getty Images）

哥迪奧拿離開巴塞隆拿後未能再奪歐聯。（Getty Images）

「我們當然想贏歐聯，」哥迪奧拿說：「我要向利物浦致敬，因為奪得歐聯是件極困難又複雜的任務，所以這個冠軍會是最崇高的榮譽。」

2011年帶領巴塞奪得歐洲球會最高殊榮後，就一直未有再捧起「大耳盃」，但哥帥不會因而顧此失彼：「為什麼這個比賽會比我們11個月內的其他比賽都重要呢？」

哥迪奧拿認為歐聯是場豪賭，拒絕為此放棄英超。（Getty Images）

歐聯=豪賭

哥迪奧拿認為爭取歐聯冠軍是賭博：「歐聯是個重要的錦標，但我不想走入賭場，為7場比賽賭上我口袋中的所有。我不想這樣做。」早前與曼城一起造訪香港的哥帥又說：「11個月的比賽時間中，英超每贏一場都會令我更開心，我亦因而更了解我的球員。我會否等到2月為了在周中舉行的那幾場比賽全力而戰？在我而言，這太危險了。」

教過巴塞、拜仁兩大歐洲豪門的他又指，去季聯賽亞軍利物浦會認同本土聯賽的重要性：「我肯定利物浦亦想贏得聯賽冠軍，畢竟他們已有30年未奪得過頂級聯賽錦標。他們與己隊去季都十分出色，為何大家要去作出比較呢？兩隊都是勁旅。」

哥迪奧拿認為利物浦與曼城同級。（Getty Images）

曼城去季奪得英超、英足總盃、英聯盃冠軍，但卻未有球員打入FIFA最佳球員獎候選名單，哥迪奧拿獲提名最佳教練。利物浦有3名球員打入最佳球員候選名單，哥帥打趣說曼城球員要怎樣才會有提名：「可能我們要一季來贏盡所有錦標，而且聯賽要取得250分才有機會吧。我們會嘗試一下！」