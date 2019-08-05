【足球】曼城利物浦罕有瘋狂對攻　藍月亮互射十二碼贏得社區盾

英超聯賽下周開鑼，去季冠軍曼城與亞軍利物浦先在社區盾爭逐新球季首個錦標。雙方90分鐘罕有開放對攻，法定時間1：1不分高下，互射十二碼階段，曼城5名球員全部射入，利物浦的韋拿杜姆射失，藍月亮成為2019/20年球季社區盾得主。

兩軍均非以最強陣容應戰，塞內加爾前鋒沙迪奧文尼不在大軍名單之中，前線由沙拿、法明奴與奧歷治攻堅；上季常規中堅麥迪比先列後備，由祖高美斯夥拍雲迪積克鎮守中路防線。

曼城收起正選門將艾達臣，由巴禾把關。射手阿古路先列後備，6300萬英鎊從馬德里體育會收購的防守中場洛迪卡斯簡迪（Rodri Cascante）首度正選上陣。

史達寧為曼城先開紀錄。（Getty Images）

史達寧先開紀錄一刻

開賽僅11分鐘，曼城便被逼作出調動。阿歷山大阿諾特侵犯利萊辛尼，令後者受傷離場。藍月把握這次罰球攻勢，皮球在前場左路傳入禁區，背向龍門的大衛施華施展一記精彩的No Look虎尾腳「窩利」橫傳予史達寧，後者近門撞射，即使門將艾利臣有反應，但未能阻擋皮球入網，曼城領先1：0。

打開紀錄後，雙方攻勢源源不絕。沙拿利用速度在前場右路爆過對手，闖入禁區內起腳施射中柱不入。上季屢受傷患困擾的曼城中場奇雲迪布尼，上半場表現活躍，紅軍防線多次「走甩」他，全靠門將艾利臣和一眾守將才化險為夷。

利物浦一對中路守將雲迪積克、麥迪比，合力炮製紅軍扳平一球。（Getty Images）

瘋狂中楣中柱

下半場比賽速度更高，戰情亦更精彩。48分鐘，曼城一次突破機會，史達寧的射門中柱不入。57分鐘利物浦一次角球，雲迪積克左腳撞射，皮球中楣後彈地未完全越過白界線。1分鐘後，表現落力的沙拿向曼城禁區引球推進後起腳，再次中柱不入。

69分鐘沙拿再次有射門機會，他向龍門左下角勁射，巴禾及時飛身接住。77分鐘輪到利物浦一次罰球機會，雲迪積克在禁區內左路接應，將皮球笠向門前，中堅拍檔麥迪比近門頂入，為紅軍扳成1：1平手。

之後雙方均有入球機會，戰至補時階段，沙拿的頭槌被對方守將基爾獲加及時飛身倒掛護空門救出，兩軍要互十二碼分勝負。利物浦有韋拿杜姆宴客，曼城五名創子手全部射入，互射十二碼以5：4勝出，贏得2019/20球季社區盾錦標。

戰至57分鐘利物浦角球機會，雲迪積克左腳撞射，皮球中楣後彈地未完全越過白界線（見圖），讓紅軍重溫上季聯賽對曼城被「白界線遺棄」一幕。（網上圖片）

曼城慶祝圖輯（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

+ 18 + 17 + 16

英超頭5輪賽程（按圖放大）