轉會市場的大贏家，毫無疑問是法甲球會里爾，它也取代了里昂和摩納哥成為今夏轉會窗的主角。里爾把一眾主將如尼古拉斯比比（Nicolas Pepe）出售套現，已經賺取1.5億歐元，稍後更有可能把另一新秀蘇馬利（Boubakary Soumare）以4000萬歐元賣出，令帳面收益接近2億歐元。能造就里爾如此成功，足球總監甘波斯（Luis Campos）功不可沒。 撰文：高俊賢＠運動公社

來自葡萄牙的甘波斯是摩連奴的好友。有趣的是，甘波斯在04年任教Gil Vicente期間，成功擊敗波圖、結束對手27場不敗，兩人惺惺相惜。結束20多年的執教生涯後，甘波斯設立一家名為Train to Play（簡稱T2P）的公司，負責為球會提供訓練及比賽分析影片。他們甚至為摩連奴度身訂造一套名為「摩連奴戰術板」（Mourinho Tactical Board），協助對方調控戰術佈置。

尼高拉斯比比由里爾轉投阿仙奴，雙方簽約五年。（阿仙奴官網）

2012年，摩連奴邀請甘波斯出山，為皇馬出任球探，並在任內為皇馬建立一套軟件：Scouting System Pro，綜合分析收購對象的表現。後來，甘波斯為皇馬發掘了法賓奴（Fabinho）——他跟隨甘波斯轉戰摩納哥，後來再成為利物浦奪取歐聯冠軍的功臣，便是後話了。甘波斯的優勢，是熟悉數種語言（包括英、葡、西、法語），而且同時為球隊偵察敵情和觀測潛在的收購對象，加上擅長結合數據分析和整理，為他日後擔任技術總監的工作奠定基礎。

甘波斯和摩連奴（右二）私交甚篤，更曾與皇馬合作。「摩佬」早前更現身里爾主場觀看老友的球隊比賽。（視覺中國）

2013年，甘波斯離開了皇馬，為摩納哥擔任顧問，一年後升職擔任技術總監。在升職之前，他曾經為阿根廷國家隊擔任世界盃客席球探，觀察、分析對手的戰術和表現。之不過，甘波斯真正的工作考驗，正正是來自升職之後。2014年摩納哥班主Dmitry Rybolovlev決定緊縮球員轉會支出，不可能像以往般斥巨資搜購星級球員（像法卡奧和夏美斯洛迪古斯）。甘波斯擅長分析球員和理解戰術，但是作為技術總監，他的人際脈胳和手腕就變得格外重要。

2013年，甘波斯離開了皇馬，為摩納哥擔任顧問，一年後升職擔任技術總監。（Getty Images）

當有人以為甘波斯會善用他跟超級經理人文迪斯（Jorge Mendes）的關係搜羅球員時，他成功在法國國內發掘一群新秀。摩納哥一度揚威法甲的班底，是甘波斯一手奠下的：以1575萬歐元買來貝拿度施華、以800萬歐元買來巴卡約高、以600萬歐元買來法賓奴、以400萬歐元買來湯馬士利馬、以1300萬歐元買來班治文文迪......在他們加盟的兩三季後，被摩納哥悉數以至少三四倍價錢出售。如是者，這為球隊帶來10億歐元的出售球員收入。

曾經被甘波斯點石成金的球員（按圖放大）

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甘波斯在2016年離開摩納哥。休息一年後，他帶上自己球探團隊裏的得力助手Admar Lopes轉往里爾。他跟主帥比爾沙為球會管理權力而不和，球隊更一度陷入護級危機。在2017和2018年的夏季，甘波斯以更有限的資源，為里爾招兵買馬。在上季，主帥加迪亞（Christophe Galtier）終於領導球隊起飛。除了尼古拉斯比比，由老將荷西方迪（Jose Fonte），乃至與士砵亭解約的拉法爾里奧（Rafael Leao）、來自PSG青訓營的巴路托利（Fodé Ballo-Touré）與蘇馬利，以及在土耳其次級聯賽打拼的施歷（Zeki Celik），不是被球壇遺棄的舊電池，就是名不見經傳之輩。經過甘波斯點石成金，他們一一兌現了自己的潛力和價值。

甘波斯以更有限的資源，為里爾招兵買馬，上季在主帥加迪亞領導下，球隊終於起飛。(視覺中國)

甘波斯曾經提及自己的成功之道，是重視發掘18至23歲的新秀，以及組織一支為數6人的球探團隊環遊世界各地進行考察。每位球探有80%工作投放在法國本土，20%分配在海外，並且與其他同事互相比較結論，以切合球會的考察需要。

綜合甘波斯的成功歷程，不僅是回顧他如何領導摩納哥和里爾步向成功，還能讓我們了解現代足球產業的發展趨勢。甘波斯甚至是為足球總監這項管理工作立下標杆：球員考察、人脈關係、商業估值，沒有教練、球探的經歷和不斷自我完善的精神，是不能練就各種的能力。

2019年夏季重點轉會一覽（按圖放大）

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