【網球】與曾俊華切磋球技　陳奕迅透露用網球學習情緒管理

「賽馬會樂動網球計劃」於3年前推行後反應熱烈，昨日宣布推行第二期計劃將會增加受惠人數，令更多社會各階層人養成恆常運動的習慣。 歌手陳奕迅昨日亦以網球總會推廣大使身份、聯同前財政司司長曾俊華現身啟動禮，更分享由7歲起接觸網球後改善壞脾氣。

香港網球總會獲馬會資助下月推展第二期網球計劃，受惠地區由10區擴展至15區及80間學校，人數增至6000人。計劃亦包括唐氏綜合症及聽障人士，令殘疾人士同樣有機會接觸網球。

香港網球總會推廣大使陳奕迅與出席的小學生參與網球課程。（公關提供）

昨日以推廣大使身份出席的陳奕迅亦分享個人有關網球的事並指全靠網球去學習情緒管理。Eason表示：「7歲起跟父親和哥哥打網球，或者是孻仔的關係，自細被寵壞了脾氣很差，但發現打網球時，脾氣會影響發揮，所以必須沉着氣。」陳奕迅亦提到費達拿同樣因運動練出涵養：「如我的偶像費達拿，往時脾氣也很差，現在卻訓練出涵養。」昨日活動Eason更與小朋友及前財政司長曾俊華切磋球技，打成一片樂在其中。

第2期計劃將照顧來自不同年齡層的參加者，包括小學生、小學體育科老師、退休人士及特殊教育需要的小朋友。（公關提供）

計劃獲不同界別人士支持，例如：薯片叔叔共創社創辦人及前財政司司長曾俊華。他自小熱愛運動，尤其喜歡劍擊，了解運動帶來的好處，「希望令更多社會不同階層人士能夠透過此計劃養成恆常運動的習慣。」

薯片叔叔共創社創辦人及前財政司司長曾俊華身體力行支持網球運動，與參加者同樂。（公關提供）