【全青運】未開幕香港已取25獎牌　空手道添2金1銀3銅

香港在第二屆青年運動會續有獎牌進帳，在昨日煞科的空手道項目取得2金1銀3銅佳績，攀石方面亦一連兩日有獎牌進帳，獎牌總數早已遠超上屆賽事。

第二屆全國青年運動會明日（7日）才正式揭幕，但香港代表團已取得多面獎牌，包括三項鐵人、馬術等項目在內，均有卓越成績。全青運空手道項目昨日煞科，香港亦取得2金1銀3銅，一共6面獎牌，當中鄭栩彬在甲組男子個人組手（55公斤級別）獲金牌，鄧宇軒在甲組男子個人型亦獲金。郭灝謙及吳昊晉，分別在乙組男子個人型及甲組男子個人組手（76公斤級別）獲銅牌。女子賽事方面，陸蔚喬在甲組女子個人型獲銀牌，周曦活則是甲組女子個人組手（66公斤級別）銅牌。

香港空手道代表隊在第二屆全國青年運動會獲得好成績。（相片來源：香港空手道總會Facebook）

香港亦一連兩日在攀岩項目有獎牌進帳，黃淨淳昨日（6日）於體校甲組難度賽獲得銅牌，是香港首面全青運攀岩獎牌。到今日，再有鍾文禧在體校乙組男子攀石奪得銅牌，將香港獎牌紀錄推高至7金6銀12銅共25面獎牌，早已遠遠超越第一屆賽事1金1銀2銅的成績。全青運明日在山西正式開幕，香港將由游泳運動員卓銘浩出任開幕禮持旗手。