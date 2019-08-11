【行山路線】登金山行城門水塘　探雙城峽「鐵索迷城」到大圍落山

金山（Golden Hill），標高369米，山不高，勢磅礡；東接九龍山脈，其山坳今為九龍副水塘；北接金山，其山坳名菠蘿坳（Pineapple Pass），因昔日城門谷農民多種菠蘿而名，今只留下菠蘿壩（菠蘿坳則被主壩所截）一名。 金山南端為荔枝角，南北走向，呈雙峰狀，北面以走私嶺（Smuggler's Ridge）伸入菠蘿坳作結。太平洋爭戰十八日香港保衛戰中，金山陣地及位處走私嶺的城門碉堡（Shing Mun Redoubt），扮演相當重要的角色（歷史始末請參閱本網誌之《城門碉堡舒弗貝利大街》）。

路線︰大埔道 → 石梨貝水塘 → 金山 → 孖指徑 → 城門水塘主壩 → 雙城峽 → 下城門水塘 → 香粉寮（美田邨）

金山、走私嶺、雙城峽（刹那提供）

走私嶺，標高337米，又叫孖指徑，是將山徑名字作為山頭名字的罕見例子。與針山相夾的菠蘿坳，今築有城門水塘主壩，使城門谷變成水塘，及其後於下方建成之下城門水塘，昔日源遠流長的城門河，今截成多段，只剩下城門水塘以上的大城石澗，方能窺見其原始風貌。

談及峽谷，決不是沖溝之流，余以為香港有二︰大帽山城門谷下的雙城峽，及黃龍石澗的三龍峽。雙城峽者，昔日為城門河中游，尤以菠蘿坳一帶最為壯觀。今此河道已成為下城門水塘一部份，因水塘水位甚少高及河谷，故仍可欣賞其風貌。城門隧道建成，貫穿河峽兩岸，今從峽底仰望，饒富趣味。

從1901年英國在接收新界（即1898年）後花費兩年測量土地畫成的地圖所示，大埔公路前身叫 Frontier Road。今大埔公路成為麥理浩徑第五段及第六段之分界線，由此出發，可通往人跡相較城門水塘甚稀的水塘群︰九塘水塘、石梨貝水塘、九龍接收水塘及九龍副水塘。人山人海的大埔公路，還有熱鬧非常的彌猴群，沿金山路往下走，靜得彷似來到另一個世界。

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九龍水塘位於大埔道四咪半，建於1901年，即英國接收新界第三年，用作供應九龍半島居民食水。首遇的小水壩，及其後遇上的一條孤形水壩和水掣房，皆列入一級古蹟，至今已迄立一百五十年。

走過涼亭，沿左手邊石屎梯級登山，沿引水道走；此引水道乃石梨貝水塘流入九龍水塘。橋後可見石梨貝水塘的一條小水壩，與其主壩同列二級古跡，建成於1925年，已有八十九年歷史。路邊測量墩處，可選擇順時針或逆時針環塘，我們則取道後者。

沿途會遇上三條明顯澗道，皆源起金山，其中一澗有小型峽瀑輕注入塘，未知雨後可會出現飛瀑？石坡上有石屎梯級，此路可接半山的橫腰引水道，亦是登上金山的其中一條主徑。

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隨着高度上升，身邊已沒有林蔭遮掩，猛烈陽光照射，有如盛夏登山。山徑踏得寬闊，黃泥已成劣地，雨水沖刷形成沖溝。

身後可見石梨貝水塘、畢架山（又名煙墩山），還有獅子山甚少見於媒體的角度。由紅梅谷乘谷巴士，進入獅子山隧道前亦可窺見這個角度，獅子山不像獅子，倒是獅頭像一枝傾斜的巨石柱，氣勢不凡。

左側漸見華景山莊，不久即接上金山稜線主徑，電纜警告牌後，即見大量電線桿，還有副峰的發射站。山徑不沿稜線走（沿稜線會登上副峰），而走在金山西側，此時大帽山盡收眼底，前方戲稱為假大帽的禾秧山反而沒入主峰景象之中。

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+ 3 + 2

金山山頂，設有山火瞭望台，其測量墩刻有「1902 No16」字樣，是英國接收新界後首次作大地測量的歷史痕跡。

在山頂休息的一班行山客，竟主動且鼓勵給予彌猴食物，更是附有包裝紙的食物，此舉不但製造垃圾（彌猴不會將垃圾帶落山，他們亦不會拾回彌猴丟棄的包裝紙），亦助長彌猴肆無忌大襲擊遊人（在彌猴社會中，餵飼者視同奴隸）。落山有兩路，左路抵葵涌，右路接回金山路，我們取道後者。

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接上金山路不久，即棄馬路登石屎梯級上走私嶺。走私嶺山體雖細，卻有如尖刃一樣的形勢，走在其中可盡覽沙田谷及荃灣等，難怪亦成為太平洋戰爭中十八日香港保衛戰最慘烈的一個戰場。甫不久即遇第一塊座標石，提醒遊人此地有軍事設施。

右側自下城門水塘後，沙田谷、水牛山脈及馬鞍山清晰可見；左側孤形之九龍山脈，以兩道平行的稜線呈現眼前。站立於走私嶺山頂，下望葵涌後的山坡，如斯矮細之山，山脊出奇地分明，溪谷出奇地深陷。

落山的路指向城門水塘主壩，主壩上甚為嘈雜，原來有名為「針山十登」，卻只是來回登針山五次的跑山活動，意味不明。

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與麥徑相交處，是為名城門碉堡（Shing Mun Redoubt）的軍事要塞，作為醉酒灣防線其中一部份，卻在第二次世界大戰中扮演着極為重要的歷史角色。日軍當年選擇在城門這個複雜地形的地方，在霧雨夜發動奇襲，英軍（包括加拿大軍等）頑強死守，卻無功而還。城門一役敗仗，使得九龍半島旋即落入日軍手中，迫使英軍撤退至港島，卻預示香港最終落入日軍的事實。

在十八日香港保衛戰中，完全沒有中國國民黨的角色，不但如此，更沒有尚未成形的中國共產黨和尚未成立的中國人民解放軍。地道入口不難看見昔日機槍發射留下的子彈痕跡，更有手榴彈爆炸後形成的放射形痕跡，在戰場——甚至有軍人犧牲——小便、塗鴉、刻字或玩槍戰，實在是極不尊重這些曾以性命去守護我們家園的軍人。

查寧坊（Charing Cross，或作查寧十字），今水浸，不能內進；有一座標石刻有「Golden Hill」字樣，不久即見舒弗貝利大街（Shaftesbury Avenue），刻有「若林隊占領」，極具歷史價值（請參閱本網誌之《城門碉堡舒弗貝利大街》）；舒弗貝利大街另一邊，接攝政街（ Regent Street）；而舒弗貝利大街可通史泰寧皇宮酒店（Strand Palace Hotel），再接牛津街（Oxford Street），最終可通往401機槍堡，鎖守城門谷，以防敵人由沙田谷進入。

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+ 8 + 7 + 6

離開城門碉堡，沿崎嶇山徑下降至城門主壩，隨即急降石屎梯至壩底，避開壩上喧嘩人群。城門水塘排水，會經此處地下的水管噴出，並流入雙城峽；是故，雙城峽水量視乎有否排水，而非天雨。

雙城峽澗邊有鐵橋，到訪者眾。而澗中石排後方有一彎瀑，是日水量豐富而甚為可觀，下方更有扇形瀑布流入深潭，相當怡人。沿澗邊走一會，即接回澗右小徑，城門隧道雙橋旁邊，有一道輕盈崖瀑如絲，或可喚作下城門瀑，往往引來出九龍的乘客注目。

小徑一道舊鐵橋已毀，不可通行，宜取新橋橫過對岸，可同時欣賞雙城峽這個壯麗的峽谷。沿輸水管之橋樑重回對岸，即可接上下城門水塘之橫山徑。此山徑曾屬沙田區議會劃定之沙田郊野徑，今日留可看見塗有沙田區議會標誌之朽木。

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+ 12 + 11 + 10

對上一次到訪，已有九年之多，當時下城門水塘正施工挖深塘底，今日工程早已完結，排水碗白得格格不入。橫山徑時有上落，走過多條細澗，流水仍未絕。曾日此徑部份崎嶇路段，繫上鐵鍊作輔助，今已拆除，卻留下「鐵索迷城」這個奇幻名字。漫長的山徑，最終止於下城門水塘主壩，由此落山，即抵香粉寮，或可說成大圍美田邨，結束是日多采多姿的旅程。

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【本文獲「剎那」授權轉載。】