【本地足球】山度士嘆港超缺球星　「富力參賽助港將提升水平」

本地球壇傳奇山度士昨日（11日）首度舉辦個人展覽，展出多件與其球員生涯有關的珍藏。這位昔日香港足球著名球星，慨嘆現今球壇缺乏球星，呼籲港超球會起用更多年青球員，並指富力R&F參賽能提升香港球員質素。

球員時代的山度士是本地球壇標誌性人物，效力南華時他曾五度入選「最佳11人」，並兩次高舉香港足球先生寶座，是香港足球80至90年代的當紅球星。這位近年開辦足球學校的名宿，昨日就在荃灣愉景新城舉辦首個個人珍藏展，展出由山度士及球迷珍藏的多項收藏品。

山度士認為能擁有個人展覽，分享職業生涯珍貴時刻。感覺相當夢幻。（袁志浩攝）

山度士講解展品 即睇邊件最有紀念性（按圖放大）

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「現今球壇缺乏球星」

山度士近年忙於足球學校事務，積極發展青訓，但仍不時留意港超聯消息。對於新球季，他未有看好任何一支球隊，「傑志實力較強，但往年仍有不少敗績。上季大埔也能奪冠，所以沒視任何一隊為熱門，希望每隊都可以打好波。」山度士認為，最重要是讓年青球員在港超賽場上有更多上陣機會，培育新一代球星，「往時球迷會說捧山度士、歐偉倫或譚兆偉，但現在香港很少球星，沒人會因為支持球星而入場。」

談及富力R&F參加港超及其亞洲賽資格，山度士則持開放態度，「參加香港賽事，便是香港球隊。希望有更多這類型的球隊，讓年青人多點選擇。」他又表示，富力可助球員北上發展，提升香港球員質素，「國內聯賽的外援能力很高，以廣州恆大為例，便獲前巴塞球星保連奴再度加盟。香港球員見識多點，才可追上水平，這對香港足球的未來會更好。」

退役多年，山度士依然人氣高企，獲多位市民要求合照。（袁志浩攝）

對於近日香港發生的連串示威，以及各地區出現的暴力事件，山度士則不擔心會因此而影響球市。他說：「很多事情慢慢便會『搞掂』，這只是個過渡期。一人讓一步，大家出來討論處理事情，香港絕不會像伊朗或伊拉克般打仗，始終會有更好的明天。」