【游泳】歐鎧淳100背創本地賽今季最佳　「證明的確要放下雜念」

香港公開游泳錦標賽周日（11日）在香港體育學院舉行最後一日賽事。歐鎧淳繼周六出戰女子50米及200米背泳後，在她的重點爭標項目100米背泳中亮相。她終以1分00.81秒封后，並創下今季本地賽中最佳成績。

歐鎧淳出戰重點爭標項目100米背泳，先在初賽游出1分01.97秒，再在決賽造出1分00.81秒，與奧運A標1分00.25秒僅差0.56秒。

歐鎧淳直言滿意自己的成績，更坦言因為初賽時間一般，賽前沒有想過決賽能創SB（Seasonal best，今季最佳）。她曾於六月的摩納哥賽造出同樣的時間，但她認為今次才是真正的SB，「始終在外地比賽是較輕鬆的，感覺與本地賽不同」。她指出，今日造出的時間，證明自己的確要放下雜念，一心一意想着技術。即使做出本地賽SB，歐鎧淳直言自己還有很大的進步空間，游泳動作上仍有細節須多作練習。

歐鎧淳今出戰100米背泳，並於決賽造出1分00.81秒封后，更創下今季最佳本地賽成績。（甘琬湄攝）

歐鎧淳今出戰100米背泳，並創下今季最佳。她賽後直言看見教練張迪勇令自己心態定下來。（甘琬湄攝）

「看到張教似乎會得到一些力量」

歐鎧淳在決賽下水前，曾與場邊的觀眾揮手微笑。她賽後笑指，那是自己刻意故作輕鬆的舉動，「但其實也沒有很大作用，直至看到張教，我的心才定下來」。在泳池裏比賽的一直都是歐鎧淳，她卻將成績歸功教練張迪勇，「我是相信自己有能力做到之外，更相信的是張教，看到張教似乎會得到一些力量」。歐鎧淳坦言今仗是爭標之路中非常重要一仗，證明自己有能力在本地賽中克服了心理關口。

歐鎧淳即將出戰新加坡賽，除了50米、100米背泳外，更會參加100米自由泳。由於她一直練習主項，因此她期望可以透過游其他泳式，令自己游背泳的肌肉回復較佳的狀態。

歐鎧淳香港賽創今季最佳（按圖放大）

另外，今日的焦點亦落在周六於男子200米蛙泳嶄露頭角、游出僅慢香港紀錄0.37秒的Adam Chillingworth身上。這名22歲泳手出戰男子100米蛙泳，決賽游出1分03.09秒奪得亞軍。剛從英國回港比賽的他，對今次比賽的表現滿意，特別是200米蛙泳。時間與奧運B標仍有少許差距的Adam坦言，知道自己的能力距離東京奧運還有一段距離，「對2020奧運當然有少許野心，但的確有難度，因此我會先將目標放遠一點，例如全國賽以及亞運會」。

他即將返回英國完成餘下一年學業，未能確定何時會再回港練習，可能留待有代表香港比賽的機會才會再次回港。