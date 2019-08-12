【F1】紅牛季中突然變陣　艾邦比利時站開始取代加斯利

紅牛今日（12日）突然宣布，「細牛」的艾邦（Alex Albon）在暑假後的比利時站，將會升上「大牛」，取代法國車手加斯利（Pierre Gasly），加斯利就會回到紅牛二隊繼續餘下的賽季。

艾邦今年成為紅牛二隊的車手，上半季12站得16分，在德國站迎來首場雨戰，最後得第6令人眼前一亮。相反，加斯利今年升上紅牛，一直被隊友韋斯塔賓（Max Verstappen）拋離，一直都活在隊友陰影下，大牛目前得181分，於車隊榜排第3，加斯利貢獻了63分，但仍未能上頒獎台，韋斯塔賓已經5度走上頒獎台，兩次更是以冠軍身分上台。

艾邦將於月底成為紅牛車手。（Getty Images）

加斯利今季成績一般，被送回紅牛二隊。（Getty Images）

紅牛聲明中表示：「紅牛有4名具天賦的F1車手，可以在紅牛及紅牛二隊之間輪換，車隊將在未來9場評估艾邦的表現，準備為2020年韋斯達賓的拍檔作出最合適的決定。」紅牛又稱會全力支援艾邦，讓他可以在F1生涯新一章盡情發揮。

加斯利今季一直屢傳會被換人。（Getty Images）

紅牛已經不是第一次季中換車手，現時首席車手韋斯達賓2016年在5站比賽後，就由二隊升做大牛，更在首次出賽就於西班牙奪得冠軍。不過，今次輪換令人意外的是，人選並非傳聞已欠的俄羅斯車手基亞特（Daniil Kvyat）。基亞特現時於車手榜排第9，累積24分，德國站更助紅牛二隊在11年後再次回到頒獎台上。今次決定相信與基亞特於2016年表現不佳，4站過反就被送回紅牛二隊有關，而且強悍的駕駛風格或會與韋斯達賓構成惡性競爭，也許亦是原因之一。