【英超】伊禾比剖白離開阿仙奴因由　誓於愛華頓闖出名堂

尼日利亞中場伊禾比在英超轉會窗最後一日，以2800萬鎊由阿仙奴轉投愛華頓，周三（14日）接受訪問解釋為何會有這樣的決定。

23歲的伊禾比上周轉投愛華頓，簽下5年合約，連同附加條款，轉會費將會達到3400萬英鎊。自2004年加入阿仙奴青訓，2015年成為一隊成員後，伊禾比為「兵工廠」上陣149場攻入15球。

去季艾馬利成為阿仙奴領隊後，伊禾比成為常規正選，事實上沒需要轉會。不過，這名尼日利亞國腳承認，與「拖肥糖」領隊馬高施華見面後，無法推辭轉去葛迪遜公園球場的念頭。

伊禾比指自己今夏轉會全為了闖出名圭堂。（Getty Images）

伊禾比認為愛華頓今夏增援都是一班有才華的球員。（Getty Images）

伊禾比指愛華頓開出的條件很吸引，又指馬高施華說已準備好位置給他，「全是作為球員都想聽到的東西。」不過，伊禾比轉會的理由，並非馬高施華的「甜言蜜語」：「我在阿仙奴一直都是年青球員，所以我希望今次轉會可以讓我闖出名堂、在愛華頓創造歷史。」

今夏愛華頓購入多名球員，除伊季禾比外，還有安祖高美斯、戴爾夫、摩斯堅恩，伊禾比希望自己連同一眾新兵，可以有一番作為：「領隊令到李察利臣成名，希望他可以讓我們都有一樣的成就，不止是我，摩西堅恩等新兵都可以成名就好了。」