【歐洲超級盃】利物浦土耳其鬥車路士　高普望受伊斯坦堡之夜啟發

歐聯冠軍利物浦今晚深夜（15日）於土耳其的伊斯坦堡，與歐霸冠軍車路士爭奪歐洲超級盃。 「紅軍」領隊高普希望球員可以在首次「全英對決」獲得2005年球隊奇蹟奪得歐聯冠軍一役啟發，全力爭奪歐洲超級盃。

伊斯坦堡自2005年後，於利迷心目中都有特別意義，當年紅軍在賓尼迪斯帶領，半場落後3球之下，換邊15分鐘內連追3球，最後互射12碼氣走AC米蘭，奪得球會史上第5次歐聯冠軍，「伊斯坦堡奇蹟」一直被傳頌至今。

高普去年帶隊擊敗熱刺，為利物浦奪得第6座「大耳盃」，今次重返「福地」伊斯坦堡與車路士爭奪歐洲超級盃殊榮，高普深明這個城市的特別之處：「2005年伊斯坦堡一戰令人難忘，但現在這支球隊不一樣了，2019至20年的球隊同樣有實力。」

高普希望再次於伊斯坦堡贏波。（Getty Images）

利物浦聯賽首戰輕取諾域治。（Getty Images）

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這名德國籍主帥又指當地為土耳其文化、經濟、歷史中心，是個「聖地級」的足球城市，曾隨多蒙特於這裏鬥過加拉塔沙雷，記憶中的氣氛一流。高普希望能在伊斯坦堡再次取得成績：「我們跟車路士都狀態十足，希望可以踢場好波，希望可以再次讓伊斯坦堡成為利迷心中的福地。」

林柏特希望可以贏波重拾信心。（Getty Images）

林柏特望改寫劣績

另一邊廂，車路士英超開季首戰慘吞曼聯4蛋，令到領隊林柏特受到莫大壓力。不過，「林伯」暫時先專注在歐超盃上。林伯特指球隊過去兩次在歐超盃都失利，2012年不敵馬德里體育會，2013年不敵拜仁慕尼黑，今次一定要全力爭勝。

回歸車路士開局不順的林柏特，亦表明如果能奪得這個獎盃，「對自己來說會是個好開始」，又指「（捧盃）對球員來說這一季有力跟利物浦等勁旅一戰。」

車路士開季不順，聯賽首戰就慘吞4蛋。（Getty Images）

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