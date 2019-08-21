【意甲】列貝利免費加盟費倫天拿　與奇雲保定再續前緣

列貝利（Franck Ribéry）今夏離開效力12載的拜仁慕尼黑，隨隊友洛賓早前宣布掛靴，已屆36歲的法國翼鋒去向惹人關注。 至周三（21日）他落實加盟意甲球隊費倫天拿，延續足球生涯。

費倫天拿上季在煞科日才險險避過降班厄運，今夏被北美職業聯賽球隊紐約宇宙（New York Cosmos）班主科米索（Rocco B. Commisso）收購，度過一個忙碌的夏天。

到達佛羅倫斯後，列貝利說：「我跟家人一起來到這兒，我們會一起去做點什麼。」他表示，已跟費倫天拿和前拜仁隊友盧卡東尼（Luca Toni）傾談，對方向他說：「這是個偉大的球會和美麗的城市。」

列貝利加盟費倫天拿。（網上圖片）

列貝利今夏離開效力12載的拜仁。（路透社）

列貝利2007年由馬賽加盟拜仁，9次為德甲班霸贏得德甲聯賽冠軍和6次意大利盃，並在2012/13年贏得歐聯冠軍。同年再為球隊贏得歐洲超級盃和世界冠軍球會盃，並入圍世界足球先生。

列貝利將會是繼奇雲保定（Kevin-Prince Boateng）、泰錫（Aleksa Terzic）和艾歷普加（Erick Pulgar）後，今夏第四名加盟紫百合的球員。他跟費倫天拿簽約1年，會方在Twitter發帖：「歡迎傳奇」（#WelcomeLegend），迎接法國巨星來投。

在拜仁年代與列貝利為隊友的保定，已率先在Instagram上載兩人的新合照，歡迎對方加盟。

列貝利一到，拜仁舊隊友奇雲保定立即跟他合照。（奇雲保定Instagram）

列貝利在拜仁贏盡錦標。（Getty Images）

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