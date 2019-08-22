【英超】愛華頓兩將行善訪兒童醫院　安祖高美斯奇招哄小朋友

愛華頓球員比克福特（Jordan Pickford）及安祖高美斯（Andre Gomes）探訪位於利物浦的兒童醫院，與一眾患病小朋友見面，與他們玩足球遊戲。高美斯在遊戲中使用利物浦，更特意以沙拿射失12碼，令小朋友十分雀躍。

愛華頓的兩名球員比克福特及安祖高美斯，早前抽空到利物浦的Alder Hey兒童醫院，探訪一眾患病的小朋友及其家人，向小朋友送上祝福外，同時探訪一眾醫院的工作人員。

兩名愛華頓送上一件附有全隊球員的簽名球衣予醫院的工作人員。（Twitter截圖）

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兩名英超球員與患病小朋友共度時光，送上簽名足球、照片以及其他禮物予一眾患病兒童。高美斯更與病童大玩足球遊戲《FIFA》，他特意使用同市宿敵利物浦，博得12碼後選擇以沙拿主射但一飛衝天，哄得小朋友十分高興。

在兒童醫院的一名工作人員是愛華頓的忠實球迷，兩名球員向她送上一件印有她名字的愛華頓球衣，並附上其他球員的簽名。

安祖高美斯與患病小朋友大玩足球遊戲。（Twitter截圖）

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高美斯及後在個人Twitter上發文，表示有時候要放下自己的愛隊，重點是與一眾小朋友共度歡樂的時光，亦祝願在醫院的患病小朋友早日康復。

愛華頓兩將將在周五深夜，作客「升班馬」阿士東維拉，力爭再取勝仗。