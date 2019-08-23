【羽毛球．世錦賽】伍家朗決勝局失良機負諶龍　鄧謝配輕鬆晉8強

在瑞士巴素爾舉行的世界羽毛球錦標賽，港隊男單的伍家朗與3號種子、中國的諶龍惡鬥近1個半小時，結果力戰3局下僅敗，無緣躋身8強。港隊混雙代表謝影雪與鄧俊文以直落兩局淘汰英國組合，將與中國的2號種子組合爭奪晉級4強資格。

男單9號種子伍家朗，晉級路上先後淘汰土耳其及瑞典球手，連續3年躋身16強階段，並與強敵諶龍爭奪8強席位。二人過去曾5次交手，諶龍贏得其中3次，在往績上稍稍佔優。

諶龍在首局便先拔頭籌，一直領先伍家朗，並以21：13先取一局。二人在次局戰況膠著，雙方多次互換領先，伍家朗在局尾一口氣連取3分，以21：17扳成平手。伍家朗在決勝局初段氣勢凌厲，一度以11：5領先，但諶龍及後急起直追，連奪6分追平，這名3號種子乘勢以21：16贏得決勝局，結果伍家朗力戰1小時27分鐘後惜敗，連續3年在16強止步。

伍家朗在決勝局一度領先6分，但未能好好把握，連續3年16強止步。（新華社）

世錦賽16強其他焦點賽果（按圖放大）

諶龍險勝晉級，成為唯一一名中國球手殺入8強，將與丹麥的安頓臣（Anders Antonsen）爭奪4強席位。諶龍賽後表示自己即使是中國的男單獨苗，但無礙個人的發揮，「我在決勝局大幅落後時，幸好最終及時提升水平反勝。雖然中國隊男單現時只剩下我一人，若果落敗大不了被罵兩句，及後賽季依然繼續，所以是否最後一人並不太過影響我，畢竟男單賽事競爭相當大。」

中國隊男單最後希望諶龍，8強將鬥5號種子、丹麥球手安頓臣。（路透社）

另一港隊代表、列9號種子的混雙組合鄧俊文及謝影雪，與先前淘汰另一港隊組合的英國組合艾利斯（Marcus Ellis）及史密芙（Lauren Smith）交手，「鄧謝配」在今場輕鬆為隊友「報仇」，以直落兩局21：14輕取對手，將與中國的2號種子組合王懿律及黃東萍爭奪4強席位。翻查兩對組合交手往績，鄧謝配錄得2勝3負，其中一次勝仗是去年亞運4強，力戰下以2：1破敵闖決賽創港羽歷史，最終奪得銀牌。

謝影雪及鄧俊文輕取英國組合，替隊友「報仇」，晉級8強。（路透社）

另外，多名男﹑女單的名將在苦戰下晉級，包括同列2號種子、來自中華台北的周天成及戴資穎。周天成面對新加坡的駱建佑，戰足3局下以21：13﹑18：21及21：17擊敗對手過關；「小戴」迎戰韓國的金佳恩同樣吃盡苦頭，兩局亦要戰至「Deuce」，結果以兩局24：22僅勝對手，下圈將硬撼印度的仙杜。