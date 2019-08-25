【香港電競節2019】決賽首以全線下進行　NabiFans終嘗冠軍滋味

香港電競節2019其中賽事G Tournament，首次以全線下比賽的方式來進行，昨天來到會展進行決賽，決賽起碼由Keep The Dream(KTD)同NabiFans（NABI )進行，最終由前兩年入決賽都未能獲勝的Nabi奪得今屆冠軍。

賽前雙方列隊時，Nabi的隊員年紀明顯較細，完全看不出都已是沙場老將，除了下路的Nabi已經有3次出戰G Tournament決賽的經驗，還有打野的Snowflake更曾代表香港，到台灣出戰英雄聯盟的3打3比賽，兩人比賽經驗都非常豐富。

菲斯(紅圈)先引誘對方的走位，令KTD選手感覺菲斯落單。（直播圖片）

這時菲斯點燃了對方ADC，再引兩位KTD選手，到隊友身旁。（直播圖片）

第一局雙方於中路都非常進取，KTD中路選艾克而Nabi中路選菲斯，開局後大家都好進取，11分鐘已經KTD3:2領先Nabi殺數，但第一個龍位團戰Nabi中路菲斯完全玩弄對方。除了雙殺外，菲斯更幫隊友Ace了KTD，Nabi領先殺數8:4，隨後雙方打得十分謹慎，直到28分鐘，雙方龍位會戰，KTD原本團戰位置一直佔上風，可惜菲斯再一次風騷走位，令KTD在5打4情況下被NABI 再一次ACE，Nabi領先殺數14:6。

菲斯這時跳回ADC身旁并擊殺，在上方的KTD選手已經被NABI 3位選手包圍並擊殺。(直播圖片)

KTD知道不能被Nabi拉開經濟優勢，打法變得更進取，７分鐘後雙方再一次龍位團戰，但KTD再一次被Ace，Nabi直爆主堡，局數領先一場。

至於相比第一局，第二局比較沒有看頭， KTD頭15分鐘有戰局優勢，雖有兩次團戰失利，但KTD盡據地圖優勢，包括:4條龍和最後的包龍，借勢直攻Nabi主堡追平局數1:1。

G Tournament 決賽引來不少觀眾，觀賞賽事。

決勝的第三局比第二局更多冷場，Nabi取得首殺後，人頭數一直領先，KTD亦未有機會翻身，這場決勝局，反而是最強弱懸殊的一場，最後Nabi拿下冠軍，賽後隊中AD Nabi興奮說：「我足足等了三年，終於可以摸到獎盃了。」

最後由NABI Fan奪冠。

主辦代表望組織職業聯賽

今次G Tournament的賽事轉成全線下賽，選手們感覺自己獲得像職業選手的尊重，都紛紛讚賞主辦單位。得悉被讚的主辦代表施前江（阿施）也回應：「聽到大家的讚賞非常開心，今次因為全線下賽，比過往投資的多，見到他們玩得開心，就覺得很值得。」最後阿施更表示：「今次看到很多有能力的選手，希望他們會留在香港當職業選手，我們正在組織香港首個電競職業聯賽，希望能像足球一樣，香港有自己的全職運動聯賽。」