【單車】李慧詩穿新戰鞋奪三冠　「想放棄就看看鞋上的獨角獸」

李慧詩在過去一個周末到日本伊豆出戰日本場地盃，3日賽事掃走3個冠軍，她今次正式穿起新戰鞋作賽，並在賽後透過Facebook專頁，分享新鞋背後的故事。

Sarah在日本場地盃奪得2個爭先賽冠軍及1個競輪賽冠軍，證明她一直在絕佳狀態。Sarah近日偶爾都會在其Facebook專頁發文，希望為香港人帶來正能量，今次她分享了自己在日本場地盃所穿的戰鞋。

李慧詩出戰日本場地盃，穿起印上彩虹獨角獸的戰鞋，一舉獲得三個冠軍。（圖片來源：李慧詩Facebook專頁）

「女車神」的新戰鞋印有其名字及一隻彩虹獨角獸，她在6月的香港場地錦標賽時亦曾試穿這對鞋，並解釋過彩虹獨角獸的意義：「今年生日時，朋友送了一隻彩色的獨角獸給我，我就帶着它去參加世界錦標賽，終取得冠軍，所以獨角獸對我來說有幸運的意味。」除了意味幸運，獨角獸亦有另一重意義，她其後認識一位患上腦癌的小朋友，當時那位小朋友年僅8歲，「我將獨角獸送給她，希望為她打氣，但她最後仍離開了。」

李慧詩11月底將在主場出戰場地世界盃香港站。（Getty Images）

彩虹獨角獸代表希望 「想放棄時就看看它」



儘管獨角獸未能為李慧詩遇上的病童帶來運氣，但那位小朋友如獨角獸般的堅強，Sarah一直記在心裏，她在今日的Facebook帖文中說：「對我而言，這雙鞋上的rainbow unicorn（彩虹獨角獸），代表著一份希望，一個信念，一種永恆的愛，和一個8歲小女孩勇敢抗癌的故事。」



香港單車隊訓練一向極為刻苦，女車神在賽場上的堅毅態度，一直為香港人帶來莫大動力，而獨角獸則成為她的動力來源：「每當我想放棄的時候，看看鞋上的Unicorn（獨角獸），就會想起那個故事，然後我會提醒自己：『應該無懼精彩地活著，才不枉此生。』」