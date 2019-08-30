【單車旅遊】血與汗的成長印記　十個踩車的少年　踏出奇蹟之旅

抵着酷熱天氣警告，氣溫高達攝氏36度。走過首爾一望無際的大直路，不斷上山下坡，十個踩住單車的少年，遠赴韓國，挑戰3日150公里單車行。 流過血，連皮膚都曬傷，換來意想不到的成果。三天以來每人共踩164公里，是超額完成，也是他們一手一腳踏出的成長之旅。 青春怎會零創傷？

10名介乎10至15歲的青少年於8月中旬（12至16日）參加由保信慈善基金贊助的「夏。韓。單車初體驗 」，遠赴韓國首爾每人挑戰獨自完成超過150公里的單車路，出發前基金創辦人林國華更形容是次活動為「不可能任務」。

單車行於旅程第二日正式展開，參加者連同教練Stephen、助教（Morris）和兩名當地導遊，一行14人由汝矣島出發，挑戰漢江單車道中長達56公里的路段，途經盤浦大橋、三島、樂天世界塔等景點。當日首爾氣溫高達攝氏35度，更發出酷熱天氣警告，一班青少年「邊踩邊呻」，途中不乏怨言。

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三島曾為電影《復仇者聯盟2：奧創紀元》的拍攝場地，10名參加當然不會放過這個「打卡」機會。（徐焌然攝）

由參加者、當地導遊、單車教練所組成的團隊，於汝矣島出發，為一連三日單車行的起點。（徐焌然攝）

每逢到達外型酷似電話亭的認證中心，參加者都會停上稍作休息，並可以蓋印「打卡」。（徐焌然攝）

有點後悔參加這個單車團，在香港訓練都沒那麼辛苦，來到韓國發現落差很大，辛苦得多。 香港傷健共融網絡參加者 林奕婷

經過首日單車行後，林奕婷表明有點後悔參加這個韓國單車團。（徐焌然攝）

出發前教練表明韓國天氣比香港好，但原來兩地都一樣濕熱，一樣會出如此多汗。 香港傷健共融網絡參加者 林綽峰

+ 7 + 6 + 5

首日中途更有意外發生，助教Morris下坡時不幸倒地受傷，不僅手腳擦傷，下巴更一度流血不止。猶幸當時另一名教練Stephen有急救經驗，對Morris作初步醫療處理。雖然Morris最終需要送院治療，但大隊仍然能夠順利到達終點陵內驛，完成首日行程。

當Morris教練受傷時，一眾參加者不知所措，只能從旁圍觀。（徐焌然攝）

陵內驛風景絕美，首日旅程於此結束，參加者們不禁一覽北漢江。（徐焌然攝）

次日持續高溫，達攝氏36度，但一眾參加者「愈踩愈起勁」，上午9時從酒店往南漢江單車道進發，只用了1小時38分鐘便完成20.8公里，到達首個目的地楊平郡立美術館。與首日比較，一眾單車小將體力未有下滑，而且速度亦不斷提升，就連教練Stephen都大讚他們進步神速。

首日受傷的助教Morris，經過治理後「滿血」回歸。（徐焌然攝）

一眾參加者次日速度突飛猛進，連教練亦感驚喜。（徐焌然攝）

當地導遊相當友善好客，行程中途特意買來冰棒，為這班青年人消暑。（徐焌然攝）

下午雖然再遇波折，原本必經之路因大樹倒塌而封路，險些腰斬行程，但經過教練和導遊協調後，決定改路，最終亦能完成次日全程56公里。教練Stephen希望一班青少年未來不要輕言放棄：「沿途有許多波折，但願他們學懂，就算日後有任何突發事情，都要先嘗試，自己想方法去面對逆境，不要輕易放棄。」從單車鍛煉出堅毅精神，是歷練，也是人生重要一課。

因大樹倒塌，必經之路被封，令行程一度受阻。（徐焌然攝）

+ 8 + 7 + 6

與首日相比，一眾參加者明顯比較熟絡，彼此在休息時都會簡單互相慰問，幫忙斟水。學員林綽峰表示願意為其他團友走多一步：「雖然每天要踏很長時間，心理負擔較大，但也希望服務其他人。當其他人受傷時，看看自己有什麼可以幫忙，簡單如倒水、打開膠布、幫忙止血，已能幫助整個急救程序。」

林綽峰（左）於休息時為其他參加者倒水，盡顯互助精神。（徐焌然攝）

儘管有參加者輕微擦傷，仍無阻他們一起完成次日行程。（徐焌然攝）

路途至此，已經進入鄉郊山區，最後一日的單車路段才最辛苦。看似無盡頭的上坡，伴隨着崎嶇曲折的山路，有參加者直言中途不禁踩至「懷疑人生」。我們途徑康川洑、比內島、忠州等自然山水景點，64公里為三日之中最長的距離，沿途各人憑着意志一步步向終點邁進，教練們也不斷鼓勵。

「還有8公里！」

「最後20分鐘！」

衝至終點的一瞬，年輕人都沒有怎麼興奮，倒是Stephen教練振臂一呼，慶祝一連三日，合共1640公里的單車行終於完成。「想不到可以如此順利完成三日行程，每天我都擔心會有意外。原本我們打算每人只完成150公里，最終還踩多14公里，這趟旅程可算超額完成。」最後一天辛苦無比，但也總算在一眾年輕心人心中留下回憶。若不難行，又怎難忘？

第三天行程較多上山下坡，一眾參加者都格外小心。（徐焌然攝）

來到單車行程第三天，年青人們都捱著辛苦完成最後64公里。（徐焌然攝）

途中有團友不慎受傷，其他參加者已自動自覺作簡單急救處理。（徐焌然攝）

三日以來，可見一班年輕人進步良多。不但是單車技術，還是性格上、心態上，怨言逐日減少，互助漸多。Stephen教練大為感動：「在香港訓練時，他們都比較靜，不多談話。來到韓國之後，大家交流漸多，會互相了解彼此性格。」Stephen亦肯定他們日漸進步，「他們心態大有進步，首日他們會『淆底』、比較多怨言，但其後看見他們逐漸培養合作精神，有些會主動幫忙、有些會變得熟絡，這都是教練們出發前的願景。」

完成三日旅程後，Stephen對一班青年人的表現相當感動。（徐焌然攝）

+ 5 + 4 + 3

整個單車之旅，最令Stephen感動的是，一班年輕團友每日皆有成長：「團友受傷，他們現在會知道如何作初步處理，不會只站在原地等待教練，他們會主動輔助我，向傷口噴水、扶傷者坐下休息、再洗傷口。沒有人希望受傷，但受傷也是一個學習機會，令他們知道要怎樣冷靜地應對突發事件。」三日每人164公里的距離對這班還未成年的參加者確實是項大挑戰，但Stephen認為這次韓國之旅已磨練出他們逆境自強的性格：「最後一天上山路段的確有難度，但眼見他們即使踩到踩不下去，也沒有怨言，沒有放棄，寧願下車推上山，因為他們了解到困境要自己去面對，落後了沒有人會等待你。」韓國單車行匆匆完成，恍如白馬過隙，但這五日四夜所經歷的，或許一生受用。

沒有人希望受傷，但受傷也是一個學習機會，令他們知道要怎樣冷靜地應對突發事件。 教練 Stephen

五日四夜的韓國單車行，為這班參加者心內埋下成長的種子。（徐焌然攝）

「希望這趟旅程在他們心中播下點點種子。縱然今次單車之旅辛苦，但之後人生還有更多困境需要面對。」

若不曾走過，怎麼懂？