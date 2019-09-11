【女排專訪一】學業？訓練？精英賽？　中學生的排球想像與現實

有人問：「業餘運動何必認真？」 早出讀書工作，晚練習鍛煉才返歸，是現實的做法，亦是業餘的玩法，是香港排球模式。 興趣？熱誠？夢想？凝聚力？究竟香港女排一眾的「認真」，包含的又是什麼? 就讓我們聽聽四名中學生的心聲，說說業餘運動何必不認真？

戴學琳（左起）、陳凱瑤、謝麗霖、黃詠詩。（黃寶瑩攝）

四名排球中學女生—黃詠詩、謝麗霖、戴學琳，及陳凱瑤。來自不同學校、效力不同球會、位置不盡相同，惟中學時代總會對未來諸多期盼，她們對未來、排球、甲一，會有不一樣的想像嗎？

當日訪問也是四名排球女將放學抽空出席，其中陳凱瑤完成訪問後便要前往訓練。（黃寶瑩攝）

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「每星期至少會打4、5日波，而高峰時期可以打足一個星期。」這是四名「排球女生」的心聲，也是日常寫照。中學生活大概分為二，讀書及課外活動，而對於這四名女生，讀書而外的就是排球。「7天排球」對外人簡直難以想像：校隊兩天訓練為基本，再來兩晚球會練習加速進步，有能力者亦參與港少隊操練，聯賽開鑼周末作戰；對香港排球界一眾卻習以為常。

謝麗霖自言現時與球會朋友較熟稔，畢竟每次訓練都會見到。（黃寶瑩攝）

迦密聖道中學的謝麗霖亦承認「讀書與排球，平衡點難以捉摸。」訓練量多早出晚歸，要全情投入排球生活，謝麗霖直言在履行學生責任上有進步空間：「經常在外打球，又犧牲與朋友相處的時間，上課累得睡着、小息又睡覺，只有午飯時間能夠與校內朋友見面。」就讀中華基督教青年會中學的陳凱瑤遇上同樣情況，在家人眼中排球可有可無：「自己一直成績都不太好，訓練後回家都是直接睡覺，家人看到未有溫習，去年曾經勸喻我放棄排球，專心讀書。」

今季效力甲一球會屯青，為陳凱瑤首次踏足甲一賽場。（黃寶瑩攝）

「何必讓課外活動干涉學習太多？」必定有這樣的疑問，惟在中學排球中不惜一切地努力，為的豈止「課外活動」這樣簡單。精英賽是中學運動員的「夢劇場」，對於排球員來說更是不讓自己後悔的約定。陳凱瑤將最後一次征戰學界戰場，從未亮相精英賽的她亦矢志不讓中學生涯留憾，但對於就讀啟新書院、非學界排球強隊的戴學琳，這項學界盛事大概只能望洋興嘆。

戴學琳認為自己與甲一還有一段很遠的距離，需要再好好努力。（黃寶瑩攝）

「自問排球技術不算差，但每年精英賽自己只能坐在場邊睇波，有點『灰』。之前有想過為了精英賽轉校，但其實沒有可能，畢竟自己讀國際學校，轉校難度很高。」不過，務求在中學生涯學界迅速進步，加盟球會是不二選擇。同為香港少年隊的戴學琳效力Victory的梯隊VTY，自言正向更高水平的聯賽進發：「深知自己技術未到家，要繼續努力，如有機會希望能打上甲一。」

我細細個就睇黃詠詩打精英賽架啦！ 迦密聖道中學 謝麗霖

去年順德聯誼總會鄭裕彤中學精英賽四強止步，黃詠詩今年希望捲土重來。（黃寶瑩攝）

甲一，香港最高水平的聯賽，成為當中一分子亦意味其實力的肯定。以往對於中學生，甲一聯賽是望塵莫及，面對散落在不同球隊的港隊級數的姐姐們，能志在參與已相當幸運。不過去屆CTV以順利護級證明，中學生力量亦能在甲一沙場上佔一席位。於鄭裕彤中學擔任主力的黃詠詩幾年前加盟CYT，由乙組起與拼搏至甲一，面對更強對手是學習之一：「以往都沒有途徑去了解甲一是甚麼，甲一也是個排球比賽，只不過是對手比較強而已，希望留在甲一愈長時間愈好。」

今年將是她們中學的最後一年，誰能抓住無憾無悔的中學排球之旅？（黃寶瑩攝）

對於選擇努力認真對待業餘運動的中學生們，除了進步、熱誠，排球也有較「現實」的張力。「高中才知道，原本排球或能幫助入大學，即使自己成績未算突出，都有機會升讀大學。」黃詠詩口中所說的幫助為各大學的「運動員獎學金計劃」，好讓運動表現列入評核條件當中。

對排球想像依然，「可以一直打下去」、「工作後也能兼顧」，大概她們想着這些事。（黃寶瑩攝）

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站在排球生涯比較前的開端看末段，說不出什麼具體的未來也正常。惟青春少艾對排球想像依然，「可以一直打下去」、「工作後也能兼顧」；事實，反之要更認真對待，在業餘運動裏才不枉過。

問及她們的排球生涯會否有完結的一天，她們各有答案。

或許是出來工作吧，畢竟全職工作後都沒有那麼多時間打球。 順德聯誼總會鄭裕彤中學 黃詠詩

沒有想過自己的排球生涯何時完結，可能是傷到再也不能打球吧。 迦密聖道中學 謝麗霖

未來的自己可能是一個在街上打排球的婆婆。 啟新書院 戴學琳

能夠打到多久就打多久。 中華基督教青年會中學 陳凱瑤

要一班仍是中學生的排球女將想像未來，或許有點遠。（黃寶瑩攝）