【足球】南華傑志打氣團齊發聲：警與民為敵　網民號召910表態

繼昨日（1日）各歐洲球會的香港區球迷會分別發言，抗議警察疑濫用暴力，不少球迷會都要求職業為警察的會員退會，一眾本地球隊打氣團亦在今日（2日）發聲，除打頭陣的東方龍獅打氣團「東方十二人」外，再有兩支本地著名球會打氣團加入。 紅藍是愛好，黑白是良知。「紅衫白袖」的老牌球會南華正在港甲作賽，打氣團SNG130發聲明談及現職督察的葉頌朗加盟、及勸職業為警察者退出；「藍鳥」傑志的打氣團「Ultras Bluewave」亦發聲明抗議警察對示威者濫用武力。

正在甲組作賽的南華，打氣團仍然活躍，惟「少林寺」今季有曾是職業球員的葉頌朗加盟，葉頌朗掛靴後轉任督察，早前曾在個人社交媒體就社運發表意見，並侮辱示威者「是一群趁機攪事嘅垃圾」、「唔配做香港人」，有球迷得知他加盟後，希望到球場向他表達意見。

南華球迷昔日在港超聯年代與傑志球迷水火不容，不過今次雙方在社會議題上看法一致。（資料圖片）

南華打氣團SNG130在Facebook專頁指，葉頌朗言行不代表南華足球隊。（網上截圖）

南華打氣團談葉頌朗：保持觀望態度 望撐警者離開專頁

南華打氣團SNG130在Facebook專頁指，葉頌朗言行不代表南華足球隊，「但當球迷得知該名球員加盟球隊，並考慮到對球隊內的年青球員，可能因其言論造成不良影響，或影響球隊本身和諧及士氣，也可能引致外間對南華足球隊產生負面形象。本頁相信，教練層引入該名球員，純粹是技術層面的考量。 作為球隊支持者，唯有保持觀望態度，希望該名球員能為球隊作出貢獻。」

不過，SNG130亦表明「民生、政治和足球，從來都密不可分」，「『黃藍是政見，黑白是良知。』，本頁反對暴力，更反對暴權。本頁上下手足向令人腐敗的政權，及無法無天的警察說不，恥與為伍！如果正在閱讀此文的你是持相反立場，或者支持警察，又或者閣下是警察，本頁希望你會unlike本頁！」

SNG130同時鼓勵香港市民繼續努力，「希望仍苦苦爭（掙）扎的香港人，繼續保持隊形，表現出最高度的意志，齊上齊落。向暴權與暴力執法者，在這場漫長的運動抗衡到底。長落（路）有盡時，公義會得到彰顯。」

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近期社會事件令不少球迷放下成見，傑志球迷也不例外。（資料圖片）

傑迷發起9月14日對元朗默站 港隊對伊朗將有球迷行動

傑志近年在本地賽事奪得多項錦標，球迷數目不少，打氣團「界限街藍浪 Ultras Bluewave」亦發聲，指近日的社運當中，「香港警務人員屢次與民為敵。對示威者濫用武力，對身穿黑色衣著市民搜身，721容許白衣人無差別襲擊市民，甚至於831太子站無差別襲擊市民等等⋯⋯根本是以執法機關維持治安之名，作政府的棋子企圖滅聲為實。」聲明指，白色恐怖若繼續散播，球迷穿不同顏色球衣進場觀賽「亦將會變成奢侈之事，甚至影響人身安全。」

聲明最後指，「於大是大非面前，我們堅定不移站在公義的一方，與香港人齊上齊落，共同守護家園」，並發起在9月14日傑志主場對元朗一戰默站，稍後會再公布詳情。南華尚在頂級聯賽的晚期，與傑志競爭激烈，兩隊球迷在場內不時以言語互相揶揄，不過兩隊打氣團發聲後，各隊球迷包括南、傑兩軍支持者，都互表尊重，再一次成功「Connect」不同球迷。

另外，香港代表隊將在9月10日的世界盃外圍賽主場對伊朗，有網民號召全港所有球迷，不論是代表隊、本地球會或外地球會球迷，一同穿起球衣入場表態，至於詳細活動內容則待定，暫未知會否有遊行或集會。