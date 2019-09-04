【足球】艾歷臣：「我都想好似FM咁決定前途」　四大豪門虎視眈眈

除了尼馬和普巴之外，今個夏天最想離隊但走不成的球星，便是熱刺中場基斯甸艾歷臣。 正隨丹麥國家隊訓練，備戰周四歐國盃2020外圍賽作客直布羅舵的他，受訪時感慨：「我都想好似打FM咁決定前途，可惜我不可以」（I wish I could decide just like in Football Manager, but unfortunately I can't）。

艾歷臣跟熱刺只餘下最後一年合約，他早前已表明無意跟球會續約。今年6月，他曾放風說已預備好迎接新挑戰，被外界解讀為「離隊宣言」。他一直在等待皇馬的聘約，可是直到轉會窗關閉一刻也等不到。

皇馬今夏率先以1億歐元收購夏薩特，加上盧卡祖域等多員新兵，在轉會市場豪花逾3億歐元，為什麼當中竟沒有長期出現在銀河艦隊收購名單中的艾歷臣？

根據《馬卡報》消息，皇馬主帥施丹今夏頭號收購目標只有同鄉保羅普巴一人，然而曼聯企硬不賣，皇馬只好以艾歷臣和阿積士的雲迪碧克為後備方案。想不到施丹態度堅決：沒有普巴，便用原來陣容，什麼人也不要。有關內容有多真確難以分辨，而皇馬確實沒有向熱刺提出報價。

艾歷臣被迫留隊，可是明年1月各大豪華必定再次搶購。（Getty Images）

熱刺主帥普捷天奴今季開始安排艾歷臣在部分比賽先列後備。（Getty Images）

轉會緋聞天王

去不成皇馬，曼聯盛傳也極渴望得到艾歷臣，在轉會窗關上前向熱刺表示願意付出7000萬英鎊收購，可是被一心渴望加盟皇馬的艾歷臣拒絕。於是乎，他意想不到地留隊，明年夏天可以免費自由轉會。

普捷天奴明顯開始計劃為失去艾歷臣鋪路，英超首戰將他列作後備，可是失去這位中場重心人物之下，熱刺表現立即判若兩隊，不得不在比賽尾段讓他後備上陣。英超4輪賽事，2次正選2次後備，對曼城、阿仙奴均正選上陣。明顯地，他可以沒有熱刺，熱刺卻不可以沒有他，至少目前的情況如此。

未能加盟皇馬固然失望，向來冷靜的艾歷臣說：「對我來說，要停止胡思亂想並不太難。我不大留意傳聞，現在我已被傳過很多年，而這裏每年也有很多傳聞。」

艾歷臣將會離開熱刺是不爭事實，問題只是目的地會在哪兒。（Getty Images）

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四隊齊爭艾歷臣

「我知道很多人對我去哪裏踢球很感興趣，就是如此。」透過文字，幾乎已可看到聳着肩的艾歷臣一臉不在乎。他確實值得擁有這份自信。環顧整個歐洲球壇，像他一樣正值當打之年的正宗10號球員，已寥寥無幾。罰球百步穿揚、長年是熱刺助攻王而且攻守兼備，8萬英鎊周薪簡直有如「廉價勞工」。

繼皇馬、巴塞和曼聯後，最新輪到國際米蘭加入戰團，主帥干地有意在明年1月轉會窗重開時，將他帶到意大利，曼聯到時亦必定會再次出手。不知一心一意加盟皇馬的艾歷臣，會否心動？

今夏焦點轉會（按圖放大）