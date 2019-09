【足球】艾歷臣：「我都想好似FM咁決定前途」　四大豪門虎視眈眈

除了尼馬和普巴之外,今個夏天最想離隊但走不成的球星,便是熱刺中場基斯甸艾歷臣。

正隨丹麥國家隊訓練,備戰周四歐國盃2020外圍賽作客直布羅舵的他,受訪時感慨:「我都想好似打FM咁決定前途,可惜我不可以」(I wish I could decide just like in Football Manager, but unfortunately I can't)。