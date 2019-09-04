【足球】逾30球迷組織發聲明　「譴責香港警察的濫權濫暴行為」

多個支持本地或外地足球隊的球迷組織，9月1日各自發表聲明，表達對政府和警察濫權、濫暴的不滿，當中不少要求現職警察的會員退會或退群。其後，英超球會利物浦要求發出聲明的香港利物浦官方球迷會（Liverpool OLSC HKSAR Branch），刪除相關聲明，該會不同意並表明會向會方解釋。 至周三（4日）晚上，逾30個香港球迷組織發出一份統一聲明，表明無意宣示政治立場，但同時「譴責香港警察的濫權濫暴行為」。

「自各香港區球迷會於2019年9月1日發出聲明後，我們留意到有個別地區的球迷組織，對香港各球迷會或球迷組織所發出的聲明持有不同意見。有見及此，我們謹在此發表統一聲明，以表達本港各球迷組織團結一致的立場，堅定不移。

我們重申，香港區球迷會及球迷組織所發表的聲明，出發點並非為宣示政治立場，亦無意代表所支持的球會表達政治立場。相反，我們相信，每間球迷會都願意包容政見不一的會員，均認同「黃藍是政見、黑白是良知」。因此，各球迷會及球迷組織是以人道良知及會員自身安全考慮的前提下發出該項聲明。

我們在此共同譴責香港警察的濫權濫暴行為。在過去的三個月，本港幾乎每日都發生血腥暴力場面，當中不少由警察造成，甚至是對手無寸鐵的市民施襲，教每位香港人心痛不已，徹夜難眠。

我們強調，人人都應該尊重法治。我們亦不願再見到任何人因警察的暴力行為受傷，甚至死亡。

我們在此呼籲所有警務人員時刻緊記當初的誓詞：「以不畏懼、不徇私、不對他人懷惡意、不敵視他人及忠誠、努力的態度行使職權，執行職務」。

在此艱難時刻，本港各球迷會組織不分你我，不割蓆！不分化！與各香港人齊上齊落，共度時艱！



2019年9月4日」

逾30個球迷組織發聲明，「譴責香港警察的濫權濫暴行為」。（網上截圖）

香港利物浦官方球迷會昨晚確認，利物浦要求他們刪除聲明。（香港利物浦官方球迷會Facebook截圖）

今早環球網體育版以「利物浦：香港球迷會違規」為頭條。（環球網截圖）

香港利物浦官方球迷會的幹事日前以個人名義發聲明，控訴警察濫權。（香港利物浦官方球迷會Facebook截圖）

多個球迷組織日前網上發表聲明（按圖放大）