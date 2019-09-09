【游泳】何詩蓓0.2秒的飲恨　「做運動員其實不易」

「其實點解你咁勁嘅？」面對港隊代表何詩蓓（Siobhan），我提出「低質」問題自覺羞愧。 當然慚愧的部份甚多，她的成就、謙虛、以至公開試中文成績，我通通也沒有；而心中最大羞澀是，我對她會有「外國人」的刻板印象。 「從『至Net小人類』到『放學ICU』都有看的；在這裏長大，我與香港是有種attachment。」 東南西北、雞蛋仔、皆大歡喜、魚肉腸......我與這名世界第四的200自泳手最大差異， 也許只是「閃電傳真機」與「至Net小人類」而矣。

一切追溯至7月光州世界游泳錦標賽，何詩蓓再次殺入200自決賽，在開賽前未幾朋友傳來訊息驚覺問：「她懂中文？」

朋友一直以為，所有關於何詩蓓的中文訪問，都是我們翻譯出來......

何詩蓓，原名Siobhan Bernadette Haughey，父親是愛爾蘭人，母親則為香港人。「Haughey」首個發音似「何」，「Siobhan」的頭兩個音與「詩蓓」差不多，因而取名何詩蓓。（高仲明攝）

入讀本地主流學校

「Siobhan Bernadette Haughey」，我笑說也許有誤導成份，「舌方」還是「攝邦」，普遍港人搞不通更串不到。混血兒的臉孔容易令人錯覺，但「在香港長大，一直讀本地主流學校， 朋友做什麼就跟着幹什麼」。

眾所周知何詩蓓為「愛爾蘭X香港」混血兒，在香港一直雙語頻道成長。惟也許你不知道她小學時曾「廣東話說太多，媽媽勒令周末轉回英文」，到圖書館閱讀的是《老夫子》，「東南西北」、「天下太平」通通玩過，《皆大歡喜》是晚間娛樂，其後暑假時在上午11：45的時段重播更是「送飯」之選。

在何詩蓓心中，香港是百分百的家，在這裏成長、讀本地主流學校，DSE中文成績奪4；代表香港是一生榮幸。（高仲明攝）

每每向何詩蓓提出「與香港關係」的問題後，回來定鬱悶幾天，不敢相信自己真的問出口，也原諒不了對她竟有「外國人」的刻板印象；明明她的成長經歷，與你我他大同小異。

21歲的何詩蓓在7月的世界游泳錦標賽200自以1分54.98秒取下「世界第四」名銜。（高仲明攝）

當然Siobhan的經歷亦與別不同，中學成名、入讀美國密歇根大學、奧運A標、世大運兩金、世界第四……「香港首人」的頭銜，我們通通沒有。今年7月，她更成為香港首名泳手加盟品牌「arena」的「arena elite-team」，與夏絲唐（Sarah Sjöström）、比迪（Adam Peaty）、賀素（Katinka Hosszu）等齊名。「還有拿高斯（Chad le Clos），2012年他在200蝶擊敗菲比斯，『elite-team』中的每一個都是我的偶像，從來也沒有想過自己與他們相提並論。」說到此Siobhan笑着，擺出雙手一高一低：「他們在這處，我是在這裏啊。」

何詩蓓透露小時候到圖書館閱讀的是《老夫子》，「東南西北」和「天下太平」亦通通玩過。（高仲明攝）

「也許我是那個『level』吧」

「同level」這個概念對Siobhan也許是抽象，但成為品牌的精英隊、剛剛世錦賽200自游出世界第四，令一切變得真實。「在大學的最後一年教練問道成為專業泳手後想與那些品牌合作，我想到的就是『arena』，所以能加盟精英隊是很榮幸；早前在環地中海賽的一個晚宴，我們獲安排與日本隊同台，然後同樣為『elite-team』的瀨戶大也竟知道我的名字，我還未自我介紹啊，其後世錦賽再次碰面，他也為我打氣。」Siobhan再補充：「能加入團隊增添我認識其他泳手的機會，同時亦令他們知道我的存在，我在想，也許我是那個『level』吧，哈。」

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「一路成長，代表香港出戰更大型的賽事，這份光榮其實很特別。」（高仲明攝）

事實擔起「香港首人」頭銜亦得經過歲月堆砌的努力，成就不但是個人榮耀，「讓香港被看見」也是我們的小確幸。「一路成長，代表香港出戰更大型的賽事，這份光榮其實很特別。」世錦賽、世大運、奧運，惟在這香港代表心中，世青賽是首個光榮感：「2013年的世青賽是我首次參與大型的國際性賽事，100自意外地奪金，個人最佳時間更推前1秒，那時候有別的國家的人詫異『原來香港也有游得這樣快的人』，我感到自己好像把香港放在國際層面上討論。」

奪得奧運獎牌是極難得的事，試想想，其實全世界只有0.01%的人能做到。 何詩蓓

「讓香港被看見」，說來輕易，但要在國際大舞台實踐出來，付出的血汗亦豈不是三言兩語能表達。「奪得奧運獎牌是極難得的事，試想想，其實全世界只有0.01%的人能做到，如李慧詩一樣」，而在Siobhan心中李麗珊的壯舉更是難以想像，「在整個成個運動員生涯，有無數個放棄的機會但她堅持，順利躋身奧運再到決賽再取下香港首面金牌，中間鋪滿不同步驟及困難，但李麗珊從沒放棄。」

「奪得奧運獎牌是極難得的事，試想想，其實全世界只有0.01%的人能做到。」（高仲明攝）

然而Siobhan同樣未有放棄，7月的世界游泳錦標賽200自縱使以0.2秒飲恨獎牌，但超水準的1分54.98秒取下「世界第四」名銜。「如李麗珊所說，『香港運動員唔係垃圾』，做運動員其實不易，心理狀況好累；你一定會輸過無數次，但需要的是繼續努力。」0.2秒飲恨放在心，現在何詩蓓邁向的是明年東京奧運獎牌。

「我DSE中文取下4」，何詩蓓笑着補充，「卷四口試部分更取下5的成績」。

當然，香港一切訪問她是百分百以粵語進行。

世錦賽0.2秒的飲恨，大概在何詩蓓心中已化為力量，現在邁向的是明年東京奧運獎牌。（高仲明攝）

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