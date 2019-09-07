【歐國外】荷蘭17年來首作客擊敗德國　韋拿杜姆一傳一射奠勝　

歐國盃外圍賽焦點大戰，C組兩支傳統勁旅荷蘭及德國合演入球騷。作客的荷蘭雖上半場早早失球，下半場反超前後被追和，最後憑利物浦中場韋拿杜姆（Georginio WIJNALDUM）一傳一射，以4：2獲勝，17年來首次訪德贏波。 「荷蘭Fan」的另一喜訊，是前線有希望。小將當耶爾馬倫（Donyell MALEN）首次出戰大國腳賽事，便射入奠定勝局一球。

兩軍甫開賽已放膽進攻，荷蘭先有迪比（Memphis DEPAY）左路切入中央施射被紐亞救出。德國繼而於9分鐘打破缺口，高路斯達文（Lukas KLOSTERMANN）右路半單刀被施利臣（Jasper CILLESSEN）擋出不遠，基拿比（Serge GNABRY）上前補射命中遠柱網仔。德國上半場有機會擴大比數，馬高列奧斯（Marco REUS）無人看管下射門太正中，被施利臣救出。

迪歷特擔任荷蘭正選三後衛之一，但下半場犯手球致被罰12碼。（Getty Images）

荷蘭半場落後一球，下半場壓前，主導球賽。58分鐘一口氣換入兩人，包括首次為國家隊上陣的PSV燕豪芬前鋒馬倫。59分鐘由賴恩巴布（Ryan BABEL）左路傳中，今季轉會巴塞隆拿的法蘭基迪莊在12碼點入楔扳平。66分鐘一次角球攻勢，雲迪積克（Virgil VAN DIJK）頭槌被紐亞救出後，迪比再次傳中，逼得莊拿芬泰希（Jonathan TAH）擺烏龍，令荷蘭反超前。但馬菲斯迪歷特（Matthijs DE LIGT）犯手球，讓卻奧斯（Toni KROOS）射入12碼為德國扳平。

馬倫再次令荷蘭領先。（Getty Images）

馬倫（右）出現在最佳位置，射入國家隊首個入球。（Getty Images）

賽事在末段掀起高潮，荷蘭在79分鐘反擊得手。韋拿杜姆接應直線，殺入左路底線傳中，馬倫無人看管下射入第一個國家隊入球，兩人合力撕破德國4名球員的防守，讓荷蘭再次領先。德國力求收復失地，卻被荷蘭截去傳球再次反擊。韋拿杜姆傳給迪比後跑足半場，後上接應迪比傳中，撞射成4：2，奠定勝局。

韋拿杜姆是荷蘭贏波最大功臣。（Getty Images）

荷蘭於2002年友賽贏3：1後，三度作客德國得2和1負，今回終破悶局。韋拿杜姆固然是荷蘭贏波最大功臣，20歲的馬倫或許是今戰最大發現。他曾效力於阿積士及阿仙奴的青年隊，及後轉至PSV，去季正式提升至一隊，在荷甲射入10球。初試啼聲即有表現，將加強教練朗奴高文對他的信心。

荷蘭作客德國合演大手交易（點圖放大）：

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賽後德國4戰得9分，排小組第二，落後4戰全勝的北愛爾蘭3分，兩軍將於下周二凌晨碰頭。荷蘭則3戰6分排第3，下回作客榜尾愛沙尼亞。

其餘歐國外焦點賽果（點圖放大）