【歐國外】77台今晚免費波　英格蘭打頭陣　尾場塞爾維亞撼葡萄牙

2020歐洲國家盃外圍賽周六（7日）繼續上演，其中球迷最關注的必定是本港時間今晚深夜，香港開電視77台兩場免費直播，打頭陣是A組英格蘭主場迎戰保加利亞。 英格蘭是A組出線大熱門，前線有近況大勇的曼城前線尖刀史達寧（Raheem Sterling）和隊長前鋒哈利卡尼（Harry Kane）掛帥，英軍在主場溫布萊迎戰現時在A組排榜末的保加利亞，有力大勝一場。 另一場免費觸目大戰，則是周日（8日）凌晨2時45分開賽的B組賽事，塞爾維亞主場鬥葡萄牙，客軍前線不再是C朗拿度單天保至尊，今仗有開季新人王祖奧菲歷斯在旁協助，如虎添翼。

英格蘭為A組大熱，過去2戰2勝，力壓3戰2勝1負的捷克排榜首，「三獅兵團」更在小組過去兩仗面對捷克和黑山均攻入5球。現時適逢開季，史達寧已狀態大勇，加上一眾小獅子如效力李斯特城的占士麥迪臣、車路士的美臣蒙特、多蒙特的查頓辛祖等亦「當fit」，絕對有能力繼過去兩仗後，再大炒一場。

查頓辛祖德甲開季3仗入2球，狀態大勇。（Getty Images）

占士麥迪臣和迪格蘭賴斯在操練時老友鬼鬼。（Getty Images）

歐國盃外圍賽（A組） 英格蘭 Vs 保加利亞 開波時間：深夜12時 免費直播頻道：香港開電視77台 收費直播頻道：有線602、662台

盧卡祖域（右）是塞爾維亞前線重要棋子。(Getty Images)

塞爾維亞外流兵團惡鬥葡國尖刀

至於另一場賽事，B組兩支實力不俗球隊，塞爾維亞和葡萄牙，由於已通過去年完成的歐洲國家聯賽（歐國聯）比賽成績，至少取得出線來年歐國盃的附加賽席位，所以在是次外圍賽B組排名仍落後於烏克蘭和盧森堡，分列第3、4名，兩場為免夜長夢多爭取小組前兩名直接出線決賽周名額，今仗仍有一定競爭性。

歐國盃外圍賽（B組） 塞爾維亞 Vs 葡萄牙 開波時間：深夜2：45 免費直播頻道：香港開電視77台 收費直播頻道：有線602、662台

葡萄牙前線C朗拿度及貝拿度施華極具數糊能力。（Getty Images）

塞爾維亞以一眾外流兵為主力，中場有阿積士球員泰迪及曼聯中場尼曼查馬迪鎮守，前線組合有富咸前鋒阿歷山大米祖域及皇馬新貴盧卡祖域；但面對葡萄牙前線有狀態勇銳的祖奧菲歷斯，夥拍C朗拿度，加上狼隊葡萄牙4子在陣，不容忽視。